Ceyda Karan

TARİH
19 Haziran 2013
Eminim Şamil Tayyar’ı izlerken televizyon ekranlarında bir tebessüm kaplıyor yüzlerini, ardından tatlı hayaller içinde kopup gidiyorlar dünyadan...Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2013
Uluslar arası cepheleşmede ironik bir tablo oluştu: ABD ve Rusya bir yana, iki ülkenin ‘müttefikleri’ diğer yana. İki rakip lider ülke Suriye’deki içsavaşı bitirmek için Cenevre 2 konferansını toplamaya çalışıyorDevamını Oku
TARİH
13 Mayıs 2013
Hudut İhlali’ne yine Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “iç işimiz” saptamasının bu kez maalesef Reyhanlı’da onlarca kişinin öldüğü terör olayıyla doğrulandığı Suriye ile başlayacağımDevamını Oku
TARİH
07 Mayıs 2013
Times of Israel gazetesi, Türkiye’deki görüşmelerde kurbanların yaşları, aile durumları gibi konuların tartışıldığını ve Kudüs’teki görüşmelerde İsrail tarafının her aileye 100 bin dolar ödemeyi önerdiğini iddia ettiDevamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2013
“İsrail yönetimi halinden gayet memnun. Şu anda bölgede bir iktidar boşluğu yok. Çözüm olmaması İsrail’in derdi değil. Zaten Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasında bölünmüş bir Filistin var..Devamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2013
ABD Başkanı Barack Obama’nın devreye girmesiyle somutlanan İsrail özrü sonrasında, ‘normalleşme süreci’ için düğmeye basıldığı bir sırada Kudüs’teyiz…Devamını Oku
TARİH
29 Nisan 2013
Bu ‘kimyasal silah’ retoriğiyle eşzamanlı olarak Brüksel’deki NATO toplantısı paralelinde bir araya elen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusy Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 2012 tarihli Cenevre mutabakatını ‘zor da olsa’ canlandırmaya çalışacaklarını duyurmalarını da not etmek gerekirDevamını Oku
TARİH
27 Nisan 2013
Kürt meselesinin çözümüne yönelik tarihi dönemeçte, geçen hafta herkesin gözü Kandil’deyken, Irak Kürdistanı’nın başka yerlerinde dolaşma fırsatı buldukDevamını Oku
TARİH
23 Nisan 2013
Barham Salih: Bizim vaktimiz geldi. Kürt Baharı başladı. Türkiye’nin güçlü demokrasisi, medeniyeti ve kültürü Kürt kimliğinin tanınmasından endişe etmemeliDevamını Oku
TARİH
20 Nisan 2013
Bu haftaki dünya turumuza Amerika’dan başlayalım… Başlık bol, Ortadoğu’dan Rusya ve Avrupa’ya uzanan pek çok yerde dikkat çekici gelişmeler varDevamını Oku
TARİH
15 Nisan 2013
Hudut İhlali’ne Ortadoğu’dan başlayalım. Suriye meselesinde geçen hafta isyancılar cephesinden önemli haberler var.Devamını Oku
TARİH
10 Nisan 2013
87 yaşında dünyaya veda eden Britanya’nın ve sanayileşmiş demokrasilerin ilk kadın lideri Margareth Thatcher’ı; nam-ı diğer ‘Demir Leydi’yi sevenleri de katıksız bir tutkuyla sevdiDevamını Oku
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