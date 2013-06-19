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Ceyda Karan

ceydak22@gmail.com

TARİH

19 Haziran 2013

Adam olmak zaten hamurunuzda yok devam edin, milletvekili olacaksınız

Eminim Şamil Tayyar’ı izlerken televizyon ekranlarında bir tebessüm kaplıyor yüzlerini, ardından tatlı hayaller içinde kopup gidiyorlar dünyadan...

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TARİH

20 Mayıs 2013

Suriye için konferans derken, savaş riski!

Uluslar arası cepheleşmede ironik bir tablo oluştu: ABD ve Rusya bir yana, iki ülkenin ‘müttefikleri’ diğer yana. İki rakip lider ülke Suriye’deki içsavaşı bitirmek için Cenevre 2 konferansını toplamaya çalışıyor

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TARİH

13 Mayıs 2013

Reyhanlı saldırısının gölgesinde, Suriye'de neler oluyor?

Hudut İhlali’ne yine Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “iç işimiz” saptamasının bu kez maalesef Reyhanlı’da onlarca kişinin öldüğü terör olayıyla doğrulandığı Suriye ile başlayacağım

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TARİH

07 Mayıs 2013

İsrail, Mavi Marmara'da ölenler için aile başına 100 bin dolar önerdi!

Times of Israel gazetesi, Türkiye’deki görüşmelerde kurbanların yaşları, aile durumları gibi konuların tartışıldığını ve Kudüs’teki görüşmelerde İsrail tarafının her aileye 100 bin dolar ödemeyi önerdiğini iddia etti

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TARİH

05 Mayıs 2013

Kutsal Kent’ten görünen manzara

“İsrail yönetimi halinden gayet memnun. Şu anda bölgede bir iktidar boşluğu yok. Çözüm olmaması İsrail’in derdi değil. Zaten Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasında bölünmüş bir Filistin var..

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TARİH

02 Mayıs 2013

İsrail, normalleşme sürecine 'zeval gelmesin' istiyor

ABD Başkanı Barack Obama’nın devreye girmesiyle somutlanan İsrail özrü sonrasında, ‘normalleşme süreci’ için düğmeye basıldığı bir sırada Kudüs’teyiz…

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TARİH

29 Nisan 2013

Suriye'de 'Kimyasal Fırtına'...

Bu ‘kimyasal silah’ retoriğiyle eşzamanlı olarak Brüksel’deki NATO toplantısı paralelinde bir araya elen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusy Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, 2012 tarihli Cenevre mutabakatını ‘zor da olsa’ canlandırmaya çalışacaklarını duyurmalarını da not etmek gerekir

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TARİH

27 Nisan 2013

Irak Kürdistanı'nda milli kimlik inşası

Kürt meselesinin çözümüne yönelik tarihi dönemeçte, geçen hafta herkesin gözü Kandil’deyken, Irak Kürdistanı’nın başka yerlerinde dolaşma fırsatı bulduk

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TARİH

23 Nisan 2013

Talabani'nin 'veliahtı' Barham Salih: Vaktimiz geldi, Kürt Baharı başladı

Barham Salih: Bizim vaktimiz geldi. Kürt Baharı başladı. Türkiye’nin güçlü demokrasisi, medeniyeti ve kültürü Kürt kimliğinin tanınmasından endişe etmemeli

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TARİH

20 Nisan 2013

Boston bombacısı iki kardeşin hikâyesi ve dünyanın halleri

Bu haftaki dünya turumuza Amerika’dan başlayalım… Başlık bol, Ortadoğu’dan Rusya ve Avrupa’ya uzanan pek çok yerde dikkat çekici gelişmeler var

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TARİH

15 Nisan 2013

Türkiye - İsrail ilişkileri, normalleşme için son rötuşlar...

Hudut İhlali’ne Ortadoğu’dan başlayalım. Suriye meselesinde geçen hafta isyancılar cephesinden önemli haberler var.

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TARİH

10 Nisan 2013

Kimilerine göre 'ilahe' kimilerine göre, 'neo-Liberalizmin cadalozu'…

87 yaşında dünyaya veda eden Britanya’nın ve sanayileşmiş demokrasilerin ilk kadın lideri Margareth Thatcher’ı; nam-ı diğer ‘Demir Leydi’yi sevenleri de katıksız bir tutkuyla sevdi

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