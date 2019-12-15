Emre Tansu Keten

TARİH
15 Aralık 2019
Mustafa Arslantunalı ile Teknopolis, teknoloji mefhumu ve müşterek geleceğimiz üzerine söyleştikDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
İnsanların, muktedirlerin karşısına dikilmek için bir araya gelmesi ve bu bir araya gelişlerin yarattığı simgelerin gezegene yayılıp, birçok isyan tohumunun içine karışması az buz şey değil yine de!Devamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
İşçi sömürüsünden yoksulları ölüme terk eden sağlık sistemine, kâr peşinde ormanları yok edenlerden bütün bir halkı zehirleyenlere kadar, servetine servet katmak isteyen burjuvalar, Minhaj'ın programında kurumsal isimlerin arkasına saklanmaktan çıkar, isimleri, resimleri, rezillikleri ile ete kemiğe bürünürlerDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Türkiye'nin medya düzeninde gazetecilik yapmak, "gazetecilik yapmak"tan daha zor gerekliliklerle yüklü. –mış gibi yapmamak bunların başında geliyorDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Muhafazakârlar, kendi uydurdukları yerli ve milli kültüre uymayan davranışlar gördüklerinden; solcular işçi sınıfının gündelik hayatını farklı hayal ettiklerinden; seküler orta sınıflar pek aşina olmadıkları yaşamların önlerine çıkmasından dehşete düşüyor ve suçu Tiktok'a atıyorlarDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
“Ben çok bilgili bir insan değilim, çok iyi bir bilim adamı da değilim. Ama ne okumuşsak, neyin üzerinde düşünmüşsem, ne yazmışsam hep içimdeki bu insan olarak taşıdığım sancıdan ötürüdür.” - Ünsal OskayDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Elde kalan özgürlük değil, sadece güvencesizlik ve bir spor ayakkabıyı 500 kelimeyle anlatmaya çalışmakla geçen sıkıntılı zamanlar oluyorDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Ölüme tevekkülle yaklaşmanın karşılığını çok iyi görüyoruz bugünlerde. Depreme yönelik toplanan vergileri yandaşları zengin etmekte kullananların, "ölümle yüzleşin, ölüm bilincine sahip olun, dünyanın sekülerleşme rüzgarına kapılmayın" telkininden daha işe yarar bir şey var mı?Devamını Oku
TARİH
22 Eylül 2019
Duygusal zekâyı kötürümleştiren, çocukluk çağında bile çocukluğu hor gören bu tahayyüle mahkum olmadığımızı söylüyor bize BordasDevamını Oku
TARİH
01 Eylül 2019
Sanal benliğimizin onaylandığı dalganın tersine yüzdüğümüzde karşımıza çıkacak olanların bize neler katacağı üzerine düşünmek gerekiyorDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
Bağlam ve değerlerin göz ardı edildiği böylesi bir ortamda siyaset her gün yeni bir tanesi ortaya çıkan iddiaların çevresinde, sürekli bir şimdiki zamanda yaşanıyorDevamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2019
Barış Bildirisi, dönemin en yakıcı gündemine karşı ciddi bir karşı çıkışı temsil ediyordu ve iktidarla bu düzlemde karşı karşıya geldi. Ancak iktidar, bildiriyi yıllardır üzerinde çalıştığı "üniversiteleri evcilleştirme" çabası açısından bir fırsat olarak da gördüDevamını Oku
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