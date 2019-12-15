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T24 Haftalık Yazarı

Emre Tansu Keten

emretansuketen@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

"Yeni teknolojiler kapitalizmin başına bela olmaya başlıyor"

Mustafa Arslantunalı ile Teknopolis, teknoloji mefhumu ve müşterek geleceğimiz üzerine söyleştik

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TARİH

08 Aralık 2019

Twitter Devrimi bitti mi?

İnsanların, muktedirlerin karşısına dikilmek için bir araya gelmesi ve bu bir araya gelişlerin yarattığı simgelerin gezegene yayılıp, birçok isyan tohumunun içine karışması az buz şey değil yine de!

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TARİH

01 Aralık 2019

Netflix'te bir 'antikapitalist' hikâye anlatıcısı: Hasan Minhaj

İşçi sömürüsünden yoksulları ölüme terk eden sağlık sistemine, kâr peşinde ormanları yok edenlerden bütün bir halkı zehirleyenlere kadar, servetine servet katmak isteyen burjuvalar, Minhaj'ın programında kurumsal isimlerin arkasına saklanmaktan çıkar, isimleri, resimleri, rezillikleri ile ete kemiğe bürünürler

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TARİH

10 Kasım 2019

AKP'nin medya ile mücadelesinin kısa bir tarihi

Türkiye'nin medya düzeninde gazetecilik yapmak, "gazetecilik yapmak"tan daha zor gerekliliklerle yüklü. –mış gibi yapmamak bunların başında geliyor

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TARİH

03 Kasım 2019

Sosyal medya çağının günah keçisi: Tiktok

Muhafazakârlar, kendi uydurdukları yerli ve milli kültüre uymayan davranışlar gördüklerinden; solcular işçi sınıfının gündelik hayatını farklı hayal ettiklerinden; seküler orta sınıflar pek aşina olmadıkları yaşamların önlerine çıkmasından dehşete düşüyor ve suçu Tiktok'a atıyorlar

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TARİH

20 Ekim 2019

Ünsal Oskay ve özgürleşmiş insana varacak yollar

“Ben çok bilgili bir insan değilim, çok iyi bir bilim adamı da değilim. Ama ne okumuşsak, neyin üzerinde düşünmüşsem, ne yazmışsam hep içimdeki bu insan olarak taşıdığım sancıdan ötürüdür.” - Ünsal Oskay

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TARİH

06 Ekim 2019

Sömürü 2.0: İçerik tedarik siteleri

Elde kalan özgürlük değil, sadece güvencesizlik ve bir spor ayakkabıyı 500 kelimeyle anlatmaya çalışmakla geçen sıkıntılı zamanlar oluyor

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TARİH

29 Eylül 2019

Sekülerleşmiş dünyada din ve ölüm

Ölüme tevekkülle yaklaşmanın karşılığını çok iyi görüyoruz bugünlerde. Depreme yönelik toplanan vergileri yandaşları zengin etmekte kullananların, "ölümle yüzleşin, ölüm bilincine sahip olun, dünyanın sekülerleşme rüzgarına kapılmayın" telkininden daha işe yarar bir şey var mı?

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TARİH

22 Eylül 2019

Birlikte yaşamanın ve 'başkası'nı anlamanın yolları

Duygusal zekâyı kötürümleştiren, çocukluk çağında bile çocukluğu hor gören bu tahayyüle mahkum olmadığımızı söylüyor bize Bordas

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TARİH

01 Eylül 2019

Dijital minimalizm: Özerk bir yaşam için dikkat direnişi

Sanal benliğimizin onaylandığı dalganın tersine yüzdüğümüzde karşımıza çıkacak olanların bize neler katacağı üzerine düşünmek gerekiyor

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TARİH

25 Ağustos 2019

Doğruluk kontrolü (fact-checking) endüstrisi ve yalanla "mücadele"

Bağlam ve değerlerin göz ardı edildiği böylesi bir ortamda siyaset her gün yeni bir tanesi ortaya çıkan iddiaların çevresinde, sürekli bir şimdiki zamanda yaşanıyor

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TARİH

04 Ağustos 2019

Akademisyen devleti için mi çalışır?

Barış Bildirisi, dönemin en yakıcı gündemine karşı ciddi bir karşı çıkışı temsil ediyordu ve iktidarla bu düzlemde karşı karşıya geldi. Ancak iktidar, bildiriyi yıllardır üzerinde çalıştığı "üniversiteleri evcilleştirme" çabası açısından bir fırsat olarak da gördü

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