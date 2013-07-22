Bülent Şık

TARİH
22 Temmuz 2013
Bir okur olarak kuruluşundan bu yana beğeni ile izlediğim T24’ü izlemeye elbette devam edeceğim. T24\'e artık yazmayacağımDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2013
Çocuklarını seven bir toplum muyuz? Ne onlar büyürken sağlıklarını önemsiyoruz, ne de büyüdüklerinde. Yapılan açıklamalara göre öğrenim görürken tutuklanan öğrenci sayısı altı yüz civarındaDevamını Oku
TARİH
20 Haziran 2013
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı hükümlerinin yürürlüğe girme tarihinin ertelenmesini öngören bir yasa teklifi şu an Mecliste görüşülmeyi bekliyorDevamını Oku
TARİH
10 Haziran 2013
ağaçların nereye dikildiğini, kaç tanesinin yeşerdiğini veya boy verdiğini, bu ağaçlara kimlerin baktığını sormak hakkımızdırDevamını Oku
TARİH
22 Nisan 2013
Bu yıl yürütülen gıda kontrol programı ile pirinçte sadece kurşun kalıntısı aranıyor. Oysa kurşuna ilaveten araştırılması gereken ve daha çok önem taşıyan toksik kimyasal kadmiyumdurDevamını Oku
TARİH
02 Nisan 2013
Sakarya’da Akova’da bölgesinde yaşayan insanlar seslerini duyurmak için çabalıyorDevamını Oku
TARİH
12 Mart 2013
Dünyada vuku bulan altıncı büyük soy tükenmesinin tek faili Leakey ve Lewin tarafından da vurgulandığı gibi insanDevamını Oku
TARİH
21 Şubat 2013
UNEP ve WHO endokrin sistem bozucu kimyasallarla ilgili çok önemli bir rapor yayınladıDevamını Oku
TARİH
29 Ocak 2013
Bakanlık gıda ve beslenme konusunda son derece olumsuz sonuçlara yol açacak ve kamu denetimini tamamen boşa çıkaracak bir düzenlemeye imza atmış olacaktırDevamını Oku
TARİH
29 Aralık 2012
Gerek gıda mühendisleri odasında ve gerekse çoğunluğunu iş arayan gıda mühendislerinin oluşturduğu mail gruplarında özellikle son bir haftadır öylesine büyük bir tepki var ki; bunu görmezlikten gelmek hakikaten vicdansızlık olurDevamını Oku
TARİH
26 Aralık 2012
\'Belki de bu duyarlılıklarımızı çoktan yitirdik. Gözlerimiz var ama göremiyoruz; hareket edebiliyor ama eyleme geçemiyoruz. Düşünülenin aksine ne zamana ve ne de mekâna hükmedebiliyoruz.\'Devamını Oku
TARİH
18 Aralık 2012
\'Salt kendiniz için değil başkaları için de hak talep edersiniz ve dostluk bu talebi ısrarlı kılar. Israr etmek de eninde sonunda bir şeyleri değiştirir.\"Devamını Oku
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