T24 LogoT24 Logo

Bülent Şık

bulentilgaz@yahoo.com

TARİH

22 Temmuz 2013

T24'e veda

Bir okur olarak kuruluşundan bu yana beğeni ile izlediğim T24’ü izlemeye elbette devam edeceğim. T24\'e artık yazmayacağım

Devamını Oku

TARİH

03 Temmuz 2013

Küçükken sahipsiz çocuk, büyüdüğünde tutuklu öğrenci

Çocuklarını seven bir toplum muyuz? Ne onlar büyürken sağlıklarını önemsiyoruz, ne de büyüdüklerinde. Yapılan açıklamalara göre öğrenim görürken tutuklanan öğrenci sayısı altı yüz civarında

Devamını Oku

TARİH

20 Haziran 2013

İşçi ölümleri kader mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı hükümlerinin yürürlüğe girme tarihinin ertelenmesini öngören bir yasa teklifi şu an Mecliste görüşülmeyi bekliyor

Devamını Oku

TARİH

10 Haziran 2013

İnsanlar mekâna ağaçlarsa zamana hâkimdir

ağaçların nereye dikildiğini, kaç tanesinin yeşerdiğini veya boy verdiğini, bu ağaçlara kimlerin baktığını sormak hakkımızdır

Devamını Oku

TARİH

22 Nisan 2013

İyi pirinç çizgili pijama gibi olur

Bu yıl yürütülen gıda kontrol programı ile pirinçte sadece kurşun kalıntısı aranıyor. Oysa kurşuna ilaveten araştırılması gereken ve daha çok önem taşıyan toksik kimyasal kadmiyumdur

Devamını Oku

TARİH

02 Nisan 2013

İkinci el bilim teorileri ile yatırım yapmak

Sakarya’da Akova’da bölgesinde yaşayan insanlar seslerini duyurmak için çabalıyor

Devamını Oku

TARİH

12 Mart 2013

Ey Cemaat Tabiatı ve Biyoçeşitliliği nasıl bilirdiniz?

Dünyada vuku bulan altıncı büyük soy tükenmesinin tek faili Leakey ve Lewin tarafından da vurgulandığı gibi insan

Devamını Oku

TARİH

21 Şubat 2013

Kimyamızı bozan kimyasal maddeler

UNEP ve WHO endokrin sistem bozucu kimyasallarla ilgili çok önemli bir rapor yayınladı

Devamını Oku

TARİH

29 Ocak 2013

Gıda mühendisleri olmadan gıda güvenliği sağlanamaz

Bakanlık gıda ve beslenme konusunda son derece olumsuz sonuçlara yol açacak ve kamu denetimini tamamen boşa çıkaracak bir düzenlemeye imza atmış olacaktır

Devamını Oku

TARİH

29 Aralık 2012

Gıda mühendislerinin haklı isyanı büyüyor

Gerek gıda mühendisleri odasında ve gerekse çoğunluğunu iş arayan gıda mühendislerinin oluşturduğu mail gruplarında özellikle son bir haftadır öylesine büyük bir tepki var ki; bunu görmezlikten gelmek hakikaten vicdansızlık olur

Devamını Oku

TARİH

26 Aralık 2012

Konserve düşler, çocuklar ve yeni YÖK yasası

\'Belki de bu duyarlılıklarımızı çoktan yitirdik. Gözlerimiz var ama göremiyoruz; hareket edebiliyor ama eyleme geçemiyoruz. Düşünülenin aksine ne zamana ve ne de mekâna hükmedebiliyoruz.\'

Devamını Oku

TARİH

18 Aralık 2012

Aktif Gıda Mühendisleri Grubu ne istiyor?

\'Salt kendiniz için değil başkaları için de hak talep edersiniz ve dostluk bu talebi ısrarlı kılar. Israr etmek de eninde sonunda bir şeyleri değiştirir.\"

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24