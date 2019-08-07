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Ayşe Kadıoğlu

ayse@sabanciuniv.edu

TARİH

07 Ağustos 2019

Yaşlanmak

Meğer gençlik masumiyetten kaçış, yaşlanmak ise masumiyete dönüş imiş...

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TARİH

11 Haziran 2018

Ölüme direnmek için...

"Seçimli otoriter rejimlerin muhalifleri ölüme direniyorlar aslında…"

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TARİH

25 Şubat 2016

Tosun Hoca: Kanatlandırıp uçuran bir rüzgârdı...

Terzioğlu, Sabancı Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak hürriyet doğuran bir nizamın mimarı oldu

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TARİH

20 Ocak 2016

Zor zamanlarda düşünce, imza ve/ya yazı

Faşizm, basit olanın, ne olduğu kesin olarak belli olanın, tartışmasız doğruların yüceltildiği bir rejimdir

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TARİH

01 Aralık 2015

Dört Ayaklı Minare'nin gözleri

Gerçekler gün gelip toprağın altından çıkacaktır. Kadim Diyarbakır’ın taşı toprağı, minaresi, kilisesi bu süreçte tanıklık yapacak

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TARİH

18 Nisan 2015

Tarih ve tevazu

'Tarihle yüzleşmenin getirebileceği tevazu ve eleştirelliğin, ileride ortaya çıkabilecek savaş ve katliamların önündeki en önemli engel olduğunu düşünüyorum'

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TARİH

14 Mart 2015

Geceleri, sokakları ve meydanları terk etmiyoruz

Türkiye’yi o kör kuyulardan birbiri ile konuşan kadınlar çıkaracak! Güneşi tutacağız… Görecek, göreceksiniz

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TARİH

13 Kasım 2013

Tercih

Liberal kuramın merkezinde birey ve onun tercihleri vardır. Bugün gündeme oturan birçok konu işin bu tarafına bakılmadan tartışılıyor

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