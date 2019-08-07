Ayşe Kadıoğlu

TARİH
07 Ağustos 2019
Meğer gençlik masumiyetten kaçış, yaşlanmak ise masumiyete dönüş imiş...Devamını Oku
TARİH
11 Haziran 2018
"Seçimli otoriter rejimlerin muhalifleri ölüme direniyorlar aslında…"Devamını Oku
TARİH
25 Şubat 2016
Terzioğlu, Sabancı Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak hürriyet doğuran bir nizamın mimarı olduDevamını Oku
TARİH
20 Ocak 2016
Faşizm, basit olanın, ne olduğu kesin olarak belli olanın, tartışmasız doğruların yüceltildiği bir rejimdirDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2015
Gerçekler gün gelip toprağın altından çıkacaktır. Kadim Diyarbakır’ın taşı toprağı, minaresi, kilisesi bu süreçte tanıklık yapacakDevamını Oku
TARİH
18 Nisan 2015
'Tarihle yüzleşmenin getirebileceği tevazu ve eleştirelliğin, ileride ortaya çıkabilecek savaş ve katliamların önündeki en önemli engel olduğunu düşünüyorum'Devamını Oku
TARİH
14 Mart 2015
Türkiye’yi o kör kuyulardan birbiri ile konuşan kadınlar çıkaracak! Güneşi tutacağız… Görecek, göreceksinizDevamını Oku
TARİH
13 Kasım 2013
Liberal kuramın merkezinde birey ve onun tercihleri vardır. Bugün gündeme oturan birçok konu işin bu tarafına bakılmadan tartışılıyorDevamını Oku
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