Anıl Özgüç

Çok iyi tanımıyordum onu, yaşı benden çok büyük, yumuşak sesli bir kadın… Oğuz Atay’a merak sarmış, "Tutunamayanlar"ı okuyup adeta sersemlemiştim o günlerde. Konu ona gelince gözleri doldu, "O da çok severdi Oğuz Atay'ı" dedi. Kimden bahsettiğini bilmiyordum ve sormayacaktım da. Ama o anlatacaktı