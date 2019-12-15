Anıl Özgüç

TARİH
15 Aralık 2019
Oturacak bir koltuk mu? Şahane olur ama şöyle sırtımızı yaslayacak bir pencere bulursak, bir de tutunacak bir askı ya da demir... O da yeterDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Üstünü örttüler, sedyeye aldılar, "Gasilhaneye indirin" dediler. Hastasını röntgene indiren bir hasta yakını gibi, asansörün önünde beklemeye başladım. Hastane, kocaman, yaşlı, ağır ağır soluk alıp veren canlı bir organizmaydı sanki ve yanımdaki ölü beden henüz oraya aittiDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Bakış güçlüdür, ürkütücüdür, tehditkardır, bazen pişmanlık, bazen vazgeçiştir. O yüzden failler kurbanlarını öldürmeden önce gözlerini bağlar, vandallar sanat eserlerinin önce gözlerini oyarDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Belki de iki ayağımız üzerinde durmamalıydık, bu insani kibir bizi cezalandırıyor ara ara düşürerek. Yoksa bizi cezalandıran doğuştan "kötü ve suçlu" ruhumuz mu?..Devamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Çok iyi tanımıyordum onu, yaşı benden çok büyük, yumuşak sesli bir kadın… Oğuz Atay’a merak sarmış, "Tutunamayanlar"ı okuyup adeta sersemlemiştim o günlerde. Konu ona gelince gözleri doldu, "O da çok severdi Oğuz Atay'ı" dedi. Kimden bahsettiğini bilmiyordum ve sormayacaktım da. Ama o anlatacaktıDevamını Oku
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