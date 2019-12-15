T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Anıl Özgüç

-@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Toplu taşıma: Yaşamın ta kendisi

Oturacak bir koltuk mu? Şahane olur ama şöyle sırtımızı yaslayacak bir pencere bulursak, bir de tutunacak bir askı ya da demir... O da yeter

Devamını Oku

TARİH

08 Aralık 2019

Oturma odasındaki ölüler

Üstünü örttüler, sedyeye aldılar, "Gasilhaneye indirin" dediler. Hastasını röntgene indiren bir hasta yakını gibi, asansörün önünde beklemeye başladım. Hastane, kocaman, yaşlı, ağır ağır soluk alıp veren canlı bir organizmaydı sanki ve yanımdaki ölü beden henüz oraya aitti

Devamını Oku

TARİH

01 Aralık 2019

Bakışın gücü: Stephen Lowry'nin tuhaf öyküsü

Bakış güçlüdür, ürkütücüdür, tehditkardır, bazen pişmanlık, bazen vazgeçiştir. O yüzden failler kurbanlarını öldürmeden önce gözlerini bağlar, vandallar sanat eserlerinin önce gözlerini oyar

Devamını Oku

TARİH

24 Kasım 2019

Düşme korkusu ve sırtlanın kahkahası

Belki de iki ayağımız üzerinde durmamalıydık, bu insani kibir bizi cezalandırıyor ara ara düşürerek. Yoksa bizi cezalandıran doğuştan "kötü ve suçlu" ruhumuz mu?..

Devamını Oku

TARİH

17 Kasım 2019

Bana altını çizdiğin yerleri söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim

Çok iyi tanımıyordum onu, yaşı benden çok büyük, yumuşak sesli bir kadın… Oğuz Atay’a merak sarmış, "Tutunamayanlar"ı okuyup adeta sersemlemiştim o günlerde. Konu ona gelince gözleri doldu, "O da çok severdi Oğuz Atay'ı" dedi. Kimden bahsettiğini bilmiyordum ve sormayacaktım da. Ama o anlatacaktı

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24