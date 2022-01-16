MAÇ SONUCU | Hatayspor 4-2 Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatayspor'un gollerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze (2) kaydetti.

Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitirdi.

Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise puanını 35'e çıkartarak, ligde 3. sırada yükseldi.

Dış sahada kazanamama serisi 6 maça çıktı

Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde en fazla gol yediği maç

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir müsabakada 4 gol yedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde kalesinde en fazla golü deplasmandaki Atakaş Hatayspor maçında gördü.

Van Aanholt penaltı kaçırdı

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Saint Louis ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Patrick van Aanholt'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

Dört penaltının üçünü gole çeviremedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kullandığı dört penaltı atışının sadece birini golle çevirmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce Mustafa Muhammet ve Mbaye Diagne de birer penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.

Galatasaray'ın bu sezon ligdeki tek penaltı golünü Alexandru Cicaldau attı.

Kerem gol sayısını 8'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Maçta Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Emre Kılınç ise bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü attı.

Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı karşılaşmada kırmızı kart gördü.

Taylan, maçın 82. dakikasında Riberio'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Berkan Kutlu cezalı duruma düştü

Galatasaray'da sarı kart gören Berkan Kutlu, cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Stat: Yeni Hatay Hakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 89 Boudjemaa), Riberio, Kamara (Dk. 76 Kahraba), Lobjanidze, Saint Louis, Diouf Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau (Dk. 81 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 81 Atalay Babacan), Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Aytaç Kara) Goller: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 45+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 43 Diouf (Penaltıdan) Dk. 62 Kamara, Dk. 79 ve 90 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor) Kırmızı kart: Dk. 82 Taylan Antalyalı (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 15 Alpaslan Öztürk, Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 37 Boey Dk. 45 Ömer Bayram (Yedek kulübesinde) Dk. 47 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 25 Adekugbe, Dk. 27 Saint Louis, Dk. 37 Kamara, Dk. 68 Fatih Kurucuk. (Atakaş Hatayspor)

Maçtan önemli anlar

6. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

12. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza alanı içinde topa vuran Berkan Kutlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada altıpas önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kamara'nın şutunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

28. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte Kamara'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada sol kanattan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kornere çeldi.

43. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45+7. dakikada ceza sahası dışından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde bitirdi.