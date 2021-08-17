Galatasaray'da Marcao kararı bugün açıklanacak

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.

Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği yeni sponsorluk imza töreninde yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao'yla ilgili kararın bugün verileceğini açıkladı.

Tunç Holding ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Ünlü, "Fatih Hoca'nın dediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Dün gece yaşanan talihsiz olaydan sonra başkan ve Fatih Hoca bir araya geldiler. Önce bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ben de kendileri ile görüştüm. Kabul edilebilecek bir şey değil. İşin mağduru Kerem'dir. Ama öte yandan bu boyutta olmaması gereken şeyler sahada olabiliyor.

Bir idari karar gerekiyor. Teknik heyet sadece dünkü olayla ilgili değil geneli ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Bugün içinde bize iletecekler. Bize iletecekler. Bizler de yargıç değiliz. Adli değil idari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılan işle ilgili bir ceza olacak. İdari kararı vermeden önce teknik heyetin bize detaylı bilgi vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak. Karar bugün kesin çıkar. Hiçbirimizin alışık olmadığı bir durum. Bu bir öfke patlaması olabilir. Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama ne olursa olsun olmaması gereken bir durum. Bununla ilgili idari bir karar mutlaka çıkacaktır. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir" sözleriyle Brezilyalı oyuncuya ceza geleceğini duyurdu.

TIKLAYIN - Galatasaray, sezona galibiyetle başladı; takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü!

TIKLAYIN - Fatih Terim: Marcao çıkacak herkesten özür dileyecek. Kerem'den, tüm Galatasaraylılardan, spor kamoyundan özür dileyecek

TIKLAYIN - İşte Marcao'nun Kerem'e yumruk attığı o anlar

TIKLAYIN - Volkan Demirel: Marcao, Giresun'dan ülkesine gönderilsin

TIKLAYIN - Yakın geçmişin en meşhur 6 futbolcu kavgası

TIKLAYIN - Ahmet Çakar: Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin; derhal bu ülkeden kovulmalısın!