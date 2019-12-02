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Tarık Ziya Ekinci

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TARİH

02 Aralık 2019

Türkiye’de demokrasi olur mu?

Özgürlükçü demokrasi mücadelesinde atılacak ilk adım, totalitarizm ve savaş yanlısı yıkıcı siyasetlere karşılık özgürlükçü demokrasiyi tanıtacak ve öznesini genişletecek bir demokrasi cephesinin kurulması olmalıdır

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TARİH

24 Eylül 2019

Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini koruyarak AİHM’e meydan okuyor

Demirtaş’ın yargısal bir kumpasla tutuklanması bedelsiz değildir

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TARİH

02 Mayıs 2019

1 Mayıs Emek Bayramı yurt ve dünya emekçilerine kutlu olsun

İşçilerin en belirgin talebi kıdem tazminatının hak olarak tanınması ve hükümetin keyfi tasarrufundan azade tutulmasıdır

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TARİH

03 Nisan 2019

Not

Erdoğan, balkon konuşmasındaki teşekkürü hak eden Kürtler değil, Süleyman Soylu'dur

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