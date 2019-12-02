Tarık Ziya Ekinci

TARİH
02 Aralık 2019
Özgürlükçü demokrasi mücadelesinde atılacak ilk adım, totalitarizm ve savaş yanlısı yıkıcı siyasetlere karşılık özgürlükçü demokrasiyi tanıtacak ve öznesini genişletecek bir demokrasi cephesinin kurulması olmalıdırDevamını Oku
TARİH
24 Eylül 2019
Demirtaş’ın yargısal bir kumpasla tutuklanması bedelsiz değildirDevamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2019
İşçilerin en belirgin talebi kıdem tazminatının hak olarak tanınması ve hükümetin keyfi tasarrufundan azade tutulmasıdırDevamını Oku
TARİH
03 Nisan 2019
Erdoğan, balkon konuşmasındaki teşekkürü hak eden Kürtler değil, Süleyman Soylu'durDevamını Oku
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