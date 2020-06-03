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Konuk Yazar

Osman Paksüt

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TARİH

03 Haziran 2020

65 yaş yasağı: Ölçü kaçmadı mı?

65 yaş üstü vatandaşların büyük bölümünün hâlâ ev hapsinde kalmaya devam etmesi giderek bir temel insan hakları sorununa dönüşmüyor mu? 

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