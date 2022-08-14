Melih Şabanoğlu

TARİH
14 Ağustos 2022
"Amacım bu yılki kadro değişiminin köklerinin o maça kadar uzandığını göstermek, bir tür kelebek etkisi yani"Devamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2022
Bu yazıda Antalyaspor maçının ilk yarısından hareketle üç konuyu ele alacağım. Birinci olarak Galatasaray'ın ön alanda rakibe yaptığı baskı. İkinci olarak Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşlar sırasında yaptığı "cephe gerisi savunması"nı. Son olarak da Galatasaray'ın hücum yapısınıDevamını Oku
TARİH
08 Ağustos 2022
Galatasaray bir geçiş dönemi yaşıyor. Bir yandan yakın geçmişe damgasını vuran kötü futbol şubesi yönetiminin açtığı hasarları tamir etmeye çalışıyor. Bir yandan da saha içinde yeni bir omurga yaratmaya...Devamını Oku
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