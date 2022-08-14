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Melih Şabanoğlu

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TARİH

14 Ağustos 2022

Çalışmaya övgü

"Amacım bu yılki kadro değişiminin köklerinin o maça kadar uzandığını göstermek, bir tür kelebek etkisi yani"

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TARİH

11 Ağustos 2022

Galatasaray: Çıraklar ve kalfalar cumhuriyeti

Bu yazıda Antalyaspor maçının ilk yarısından hareketle üç konuyu ele alacağım. Birinci olarak Galatasaray'ın ön alanda rakibe yaptığı baskı. İkinci olarak Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşlar sırasında yaptığı "cephe gerisi savunması"nı. Son olarak da Galatasaray'ın hücum yapısını

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TARİH

08 Ağustos 2022

Geçiş dönemi

Galatasaray bir geçiş dönemi yaşıyor. Bir yandan yakın geçmişe damgasını vuran kötü futbol şubesi yönetiminin açtığı hasarları tamir etmeye çalışıyor. Bir yandan da saha içinde yeni bir omurga yaratmaya...

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