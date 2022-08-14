Melih Şabanoğlu

Bu yazıda Antalyaspor maçının ilk yarısından hareketle üç konuyu ele alacağım. Birinci olarak Galatasaray'ın ön alanda rakibe yaptığı baskı. İkinci olarak Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşlar sırasında yaptığı "cephe gerisi savunması"nı. Son olarak da Galatasaray'ın hücum yapısını