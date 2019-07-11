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Konuk Yazar

Gülçin Özkan

bilgi@t24.com.tr

TARİH

11 Temmuz 2019

Finansal çıkmaz ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı

Düşük faiz-düşük enflasyonun kestirme yolu yok ne yazık ki. Faiz politikanızı tamamen kendiniz belirlemek istiyorsanız, uluslararası sermayeye bağımlılıktan kurtulmanız gerekiyor

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TARİH

15 Haziran 2019

Babamın gül bahçesi

Düşmek üzereyim, babam bana dönmeden "Komşular evde yoklar, izin almadın, haram yiyene yardım edemem, Allah’ta yardım etmez" diyor

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TARİH

10 Nisan 2019

Oy sayım krizi ve ekonomik reform

2001 reformunun en önemli özelliği karar alma mekanizmalarının bağımsız kurumlara aktarılmasıydı

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TARİH

20 Ekim 2018

Almanya nasıl (tekrar) ekonomik süperstar oldu?

Başka ülkeler Alman modelini kopyalayabilir mi?

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TARİH

14 Eylül 2018

Faizin mi yükselmesi kötü, doların mı?

Ulusal paranın değer kaybı en çok döviz cinsinden borçlular için kötü, döviz alacaklıları için iyidir

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TARİH

15 Ağustos 2018

Döviz krizi ve ötesi

Spekülatif atakla karşı karşıya kalan ülkelerin elinde üç silah bulunuyor; faiz artırımı, rezerv kullanımı ve sermaye hareketlerinde kısıtlama

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TARİH

22 Haziran 2018

Başkanlık ekonomiye çare olacak mı?

Başkanlık sistemleri parlamenter rejimlere kıyasla oldukça kötü ekonomik performans sergiliyorlar

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TARİH

24 Mayıs 2018

Döviz krizlerinde neler olur? Şimdi ne yapmak lazım?

Kendimizi bir çok açıdan köşeye sıkıştırdık

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TARİH

16 Mayıs 2018

Türkiye ekonomisi çıkmazda mı?

Ne yazık ki diğer kırılgan ekonomilerden bile olumsuz yönde ayrışmış durumdayız

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TARİH

18 Haziran 2017

İngiltere’de herkesin kaybettiği seçim ve ideolojik siyasetin geri dönüşü

Seçim sonucunun şok ve siyasi deprem olarak nitelenmesinin tek nedeni Muhafazakar Parti’nin çoğunluğu kaybetmesi değil kuşkusuz

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TARİH

28 Mart 2017

Başkanlık rejimi ve ekonomi

Başkanlık rejimi ile ilgili uzmanların tavsiyesinin genellikle ‘günahı boynuna’ diye ifade edilmesi tesadüfi değildir

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