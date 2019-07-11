Gülçin Özkan

TARİH
11 Temmuz 2019
Düşük faiz-düşük enflasyonun kestirme yolu yok ne yazık ki. Faiz politikanızı tamamen kendiniz belirlemek istiyorsanız, uluslararası sermayeye bağımlılıktan kurtulmanız gerekiyorDevamını Oku
TARİH
15 Haziran 2019
Düşmek üzereyim, babam bana dönmeden "Komşular evde yoklar, izin almadın, haram yiyene yardım edemem, Allah’ta yardım etmez" diyorDevamını Oku
TARİH
10 Nisan 2019
2001 reformunun en önemli özelliği karar alma mekanizmalarının bağımsız kurumlara aktarılmasıydıDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2018
Başka ülkeler Alman modelini kopyalayabilir mi?Devamını Oku
TARİH
14 Eylül 2018
Ulusal paranın değer kaybı en çok döviz cinsinden borçlular için kötü, döviz alacaklıları için iyidirDevamını Oku
TARİH
15 Ağustos 2018
Spekülatif atakla karşı karşıya kalan ülkelerin elinde üç silah bulunuyor; faiz artırımı, rezerv kullanımı ve sermaye hareketlerinde kısıtlamaDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2018
Başkanlık sistemleri parlamenter rejimlere kıyasla oldukça kötü ekonomik performans sergiliyorlarDevamını Oku
TARİH
24 Mayıs 2018
Kendimizi bir çok açıdan köşeye sıkıştırdıkDevamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2018
Ne yazık ki diğer kırılgan ekonomilerden bile olumsuz yönde ayrışmış durumdayızDevamını Oku
TARİH
18 Haziran 2017
Seçim sonucunun şok ve siyasi deprem olarak nitelenmesinin tek nedeni Muhafazakar Parti’nin çoğunluğu kaybetmesi değil kuşkusuzDevamını Oku
TARİH
28 Mart 2017
Başkanlık rejimi ile ilgili uzmanların tavsiyesinin genellikle ‘günahı boynuna’ diye ifade edilmesi tesadüfi değildirDevamını Oku
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