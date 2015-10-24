Göksun Gökçe Göndermez

TARİH
24 Ekim 2015
İcra İflas Kanunu uygulamasındaki hata, ancak bu işi yapan tarafından bilinebiliyorDevamını Oku
TARİH
22 Ekim 2015
“1915’te soykırım olmamıştır” demek tabii ki özgürlükse, “PKK terör örgütü değildir” demek de kuşkusuz öyledirDevamını Oku
TARİH
16 Ekim 2015
Bizi bunca korkutanın kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliriz. Ama bunu açıkça söylemekten de korkarız...Devamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2015
Sen öldürmedin, sen desteklemedin, sen yapmadın. Ama kalkmış, ayıp diye bir şey yokmuş gibi, buna açıklama getirmeye çalışıyorsunDevamını Oku
TARİH
29 Mayıs 2015
Gencecik çocukları direnişe koşturan bıkmışlık nasıl bir günde oluşmadıysa, o bıktırıcı yapı da elbet bir günde bitmeyecekDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2015
Kızımın #sendeanlat'a yazacak bir şeyleri olduğunda karşısında dururuz. Ama oğlum o etikete konu olursa, bu nasıl kaldırılır bilemiyorumDevamını Oku
TARİH
31 Ocak 2015
Bizim kulluğumuz ise, bildiğimiz ismi “güvenlik paketi” olan yeni kanunla iyice perçinlenmek üzere.Devamını Oku
TARİH
09 Ocak 2015
Tamam bunlar hep emperyalizm oyunları olsun kabul de, neden hep müslümanlarla oynanıyor bu oyun? Bunu kendinize hiç sormuyor musunuz?Devamını Oku
TARİH
23 Aralık 2014
Siz ’80 sonrası kuşağı darbe bilmez sanadurun. Yarı ömrünüzün her bir gününe, “en az üç darbe” sıkıştırmış durumdayız…Devamını Oku
TARİH
09 Aralık 2014
Çünkü günümüzde, TC’leştirilen bir Osmanlı var. Asıl sorun budur. Tarihini bilmeyen insanlara, tamamen uydurma, gerçeklerden apayrı bir tarih vermektir.Devamını Oku
TARİH
28 Ekim 2014
Muhalefet iktidardan çok daha serbest bir alandır, iktidarın bir yaptığına karşılık siz bin söyleyebilirsiniz. Bu yüzden de yaratıcı ve eğlencelidirDevamını Oku
TARİH
22 Ekim 2014
Adliyedeki baro odalarından bahseden bir başkan, Kartal Adliyesi’nde bırakın baro odasını, cübbe bulacak yer dahi olmadığını bilmiyor olsa gerektirDevamını Oku
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