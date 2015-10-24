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Göksun Gökçe Göndermez

goksungokce@gmail.com

TARİH

24 Ekim 2015

Yargı sisteminin görünmeyen yüzü: Hukuk yargısı

İcra İflas Kanunu uygulamasındaki hata, ancak bu işi yapan tarafından bilinebiliyor

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TARİH

22 Ekim 2015

Ezber olarak “hukuk devleti”

“1915’te soykırım olmamıştır” demek tabii ki özgürlükse, “PKK terör örgütü değildir” demek de kuşkusuz öyledir

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TARİH

16 Ekim 2015

“Ortaya çıkmayacak çünkü karanlık değil”

Bizi bunca korkutanın kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliriz. Ama bunu açıkça söylemekten de korkarız...

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TARİH

23 Temmuz 2015

Anlamayanlar için Suruç Katliamı

Sen öldürmedin, sen desteklemedin, sen yapmadın. Ama kalkmış, ayıp diye bir şey yokmuş gibi, buna açıklama getirmeye çalışıyorsun

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TARİH

29 Mayıs 2015

Bunlar veya biz’ler

Gencecik çocukları direnişe koşturan bıkmışlık nasıl bir günde oluşmadıysa, o bıktırıcı yapı da elbet bir günde bitmeyecek

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TARİH

17 Şubat 2015

Kadın çevik, kadın hakim, erkek avukat, kibar koca... #sendeanlat

Kızımın #sendeanlat'a yazacak bir şeyleri olduğunda karşısında dururuz. Ama oğlum o etikete konu olursa, bu nasıl kaldırılır bilemiyorum

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TARİH

31 Ocak 2015

İsmi güvenlik, cismi dikta, faili devlet

Bizim kulluğumuz ise, bildiğimiz ismi “güvenlik paketi” olan yeni kanunla iyice perçinlenmek üzere.

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TARİH

09 Ocak 2015

Gerçek İslam veya İslam gerçeği

Tamam bunlar hep emperyalizm oyunları olsun kabul de, neden hep müslümanlarla oynanıyor bu oyun? Bunu kendinize hiç sormuyor musunuz?

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TARİH

23 Aralık 2014

Bugün darbe için ne yaptın?

Siz ’80 sonrası kuşağı darbe bilmez sanadurun. Yarı ömrünüzün her bir gününe, “en az üç darbe” sıkıştırmış durumdayız…

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TARİH

09 Aralık 2014

TC’leştirilen Osmanlı

Çünkü günümüzde, TC’leştirilen bir Osmanlı var. Asıl sorun budur. Tarihini bilmeyen insanlara, tamamen uydurma, gerçeklerden apayrı bir tarih vermektir.

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TARİH

28 Ekim 2014

İstanbul Barosu muhalifleri

Muhalefet iktidardan çok daha serbest bir alandır, iktidarın bir yaptığına karşılık siz bin söyleyebilirsiniz. Bu yüzden de yaratıcı ve eğlencelidir

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TARİH

22 Ekim 2014

İstanbul Barosu Cumhuriyeti Devleti

Adliyedeki baro odalarından bahseden bir başkan, Kartal Adliyesi’nde bırakın baro odasını, cübbe bulacak yer dahi olmadığını bilmiyor olsa gerektir

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