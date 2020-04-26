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T24 Haftalık Yazarı

Giray Kömürcü

giraykomurcu@gmail.com

TARİH

26 Nisan 2020

Koronavirüs sonrası nasıl bir gelecek?

Bugüne kadar sadece kapitalist sisteme şahit olmuş insanlar olarak bizlere alternatif senaryo çok ütopik ve imkansızmış gibi gelebilir. Ancak unutmayalım ki insanlık tarihi bunun gibi birçok devrimle dolu

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TARİH

19 Nisan 2020

Koronavirüs öncesi yorgun dünya

Koronavirüs öncesinde de dünyamızın durumu pek de parlak değildi. Çok önemli bir sorunumuz eksikti ama ama yine de mükemmel olmaktan çok uzaktı

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TARİH

15 Nisan 2020

Koronavirüs öncesi ve sonrası: Değişen dünyamız ve hayatlarımıza olası etkileri

Koronavirüs'ün özgürlüğümüzü elimizden aldığı şu günlerde gereksiz eşyaların hayatımız için bir şey ifade etmediğinin, aksine ömrümüzü, özgürlüğümüzü alıp götürdüklerinin farkına varmamız çok büyük bir kazanım olacaktır

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TARİH

12 Nisan 2020

Koronavirüs öncesi ve sonrası

Her şey eskisi gibi olacak mı? "Tamam bitti" dendikten 3 ay sonra? 1 yıl sonra? 3 yıl sonra? Ya da her şey eskisi gibi olmalı mı?

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