Giray Kömürcü

TARİH
26 Nisan 2020
Bugüne kadar sadece kapitalist sisteme şahit olmuş insanlar olarak bizlere alternatif senaryo çok ütopik ve imkansızmış gibi gelebilir. Ancak unutmayalım ki insanlık tarihi bunun gibi birçok devrimle doluDevamını Oku
TARİH
19 Nisan 2020
Koronavirüs öncesinde de dünyamızın durumu pek de parlak değildi. Çok önemli bir sorunumuz eksikti ama ama yine de mükemmel olmaktan çok uzaktıDevamını Oku
TARİH
15 Nisan 2020
Koronavirüs'ün özgürlüğümüzü elimizden aldığı şu günlerde gereksiz eşyaların hayatımız için bir şey ifade etmediğinin, aksine ömrümüzü, özgürlüğümüzü alıp götürdüklerinin farkına varmamız çok büyük bir kazanım olacaktırDevamını Oku
TARİH
12 Nisan 2020
Her şey eskisi gibi olacak mı? "Tamam bitti" dendikten 3 ay sonra? 1 yıl sonra? 3 yıl sonra? Ya da her şey eskisi gibi olmalı mı?Devamını Oku
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