Gençay Gürsoy

TARİH
09 Mayıs 2020
Hepimizde, değiştirmeyi, dönüştürmeyi başaramadığımız yerleşik kapitalist düzene karşı, kişisel şiddete ve toplumsal tepkiye yol açmadan, bir tür zarar verme isteği kabarıyor, oradan itibaren infantilizm ve anlamsızlık sınırlarında dolaşan çeşitli senaryolar üretiyorduk. Bunlardan biri, Norveç’in ünlü heykel sanatçısı Gustav Vigeland’ın yüzlerce eserinin sergilendiği, Oslo’nun yıldızı Frogner Park’ın besili kaz sürüsünün başındaki "Alfa Erkek" kazı, bir biçimde kamulaştırarak(!) ve yaklaşmakta olan yılbaşında hep birlikte afiyetle yemektiDevamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2020
Bizim dönemimizde Hürriyet teknesinin yolcu kadrosu 10-12 kişiyi pek geçmezdi. Mina Urgan, Berna Moran, Nural Yasin, Ayla Aktulga, Haluk Gerger ve eşi Renan, Melek Ulagay, Türkan ve ben sabit kadroyu oluştururdukDevamını Oku
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