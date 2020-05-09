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Konuk Yazar

Gençay Gürsoy

genc.gursoy@gmail.com

TARİH

09 Mayıs 2020

Frogner Park eylemi(!)

Hepimizde, değiştirmeyi, dönüştürmeyi başaramadığımız yerleşik kapitalist düzene karşı, kişisel şiddete ve toplumsal tepkiye yol açmadan, bir tür zarar verme isteği kabarıyor, oradan itibaren infantilizm ve anlamsızlık sınırlarında dolaşan çeşitli senaryolar üretiyorduk. Bunlardan biri, Norveç’in ünlü heykel sanatçısı Gustav Vigeland’ın yüzlerce eserinin sergilendiği, Oslo’nun yıldızı Frogner Park’ın besili kaz sürüsünün başındaki "Alfa Erkek" kazı, bir biçimde kamulaştırarak(!) ve yaklaşmakta olan yılbaşında hep birlikte afiyetle yemekti

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TARİH

05 Mayıs 2020

Eski mavi yolculuklar

Bizim dönemimizde Hürriyet teknesinin yolcu kadrosu 10-12 kişiyi pek geçmezdi. Mina Urgan, Berna Moran, Nural Yasin, Ayla Aktulga, Haluk Gerger ve eşi Renan, Melek Ulagay, Türkan ve ben sabit kadroyu oluştururduk

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