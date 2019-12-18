Fikret Bila

TARİH
18 Aralık 2019
Ankara, liderlerini beğenmese de komşu ülkelerle ilişkilerini normalleştirmedikçe dış politikadaki sorunlarını çözmekte çok zorlanacaktırDevamını Oku
TARİH
16 Aralık 2019
AK Parti’nin 2000’li yıllardaki kuruluş değerlerinden uzaklaştığını düşünen Davutoğlu, bu programıyla Gelecek Partisi’ni, "kuruluş değerlerine dönmüş bir AK Parti" olarak tasarladığı söylenebilirDevamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
Davutoğlu ve-veya Babacan'ın başarılı olmaları merkez sağı yeniden inşa edip edemeyeceklerine bağlıdırDevamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye’nin "iki bütçeli" hale geldiğini, Bütçe Kanunu dışındaki fiili bütçenin mali denetim açısından merkezi denetim organlarının dışına çıkarıldığını gözlüyoruzDevamını Oku
TARİH
09 Aralık 2019
Son tartışma gösteriyor ki yeni kurulacak iki partinin veya birinin Cumhur İttifakı bünyesinden yer alması olasılığından söz etmek, bugün itibariyle mümkün değildirDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
Her biri vicdanları sızlatan kadın cinayetleri yetmiyormuş gibi bir de faillere iyi hâl veya tahrik indirimi uygulaması kabul edilebilir bir düzenleme değildirDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Ücretlerin ortalama seviyesine bakılırsa, asgari ücretin "ortalama ücret" haline geldiği de görülüyor. 2016 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi sayısı 6 milyon civarındadırDevamını Oku
TARİH
02 Aralık 2019
Tüm muhalefet liderlerinin birleştiği nokta Türkiye’de giderek farklı fikir öne sürmenin, ekonomik krizden söz etmenin baskılandığı, pazar yerinde eleştiride bulunan birinin bile gözaltına alındığı bir ortamda demokrasinin ve ekonominin iyiye gitmesinin mümkün olmadığıydıDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Babacan’ın kuracağı partinin, Cumhur İttifakı’ndan çok Millet İttifakı’na yakın olacağı söylenebilirDevamını Oku
TARİH
27 Kasım 2019
Şiddete karşı kadını ve çocuğunu korumakla birinci derecede görevli polisin bu bilinçten uzak şekilde kadına şiddet uygulaması yönetim tercihidir ve politik bir karardırDevamını Oku
TARİH
25 Kasım 2019
Son 20 yıldır yüzde 20-26 bandına sıkışmış olan CHP'nin, yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun ince siyasetiyle kurduğu ve başarıyla yönettiği Millet İttifakı'yla yakaladığı fırsatı, bu tür iç tartışmalarla heba etmesi büyük hata olurDevamını Oku
TARİH
22 Kasım 2019
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi isteğiyle görevini devretmek istemedikçe genel başkanlığa yeniden seçileceği görülüyorDevamını Oku
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