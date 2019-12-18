T24 LogoT24 Logo

Fikret Bila

fikretbila06@gmail.comTwitter

TARİH

18 Aralık 2019

Sorunlar çözülmüyor büyüyor

Ankara, liderlerini beğenmese de komşu ülkelerle ilişkilerini normalleştirmedikçe dış politikadaki sorunlarını çözmekte çok zorlanacaktır

Devamını Oku

TARİH

16 Aralık 2019

Gelecek Partisi'nin geleceği

AK Parti’nin 2000’li yıllardaki kuruluş değerlerinden uzaklaştığını düşünen Davutoğlu, bu programıyla Gelecek Partisi’ni, "kuruluş değerlerine dönmüş bir AK Parti" olarak tasarladığı söylenebilir

Devamını Oku

TARİH

13 Aralık 2019

Yeni partiler nasıl başarılı olur?

Davutoğlu ve-veya Babacan'ın başarılı olmaları merkez sağı yeniden inşa edip edemeyeceklerine bağlıdır

Devamını Oku

TARİH

11 Aralık 2019

İki bütçe iki hazine

Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye’nin "iki bütçeli" hale geldiğini, Bütçe Kanunu dışındaki fiili bütçenin mali denetim açısından merkezi denetim organlarının dışına çıkarıldığını gözlüyoruz

Devamını Oku

TARİH

09 Aralık 2019

Erdoğan-Davutoğlu tartışmasının siyasi ve teknik boyutu

Son tartışma gösteriyor ki yeni kurulacak iki partinin veya birinin Cumhur İttifakı bünyesinden yer alması olasılığından söz etmek, bugün itibariyle mümkün değildir

Devamını Oku

TARİH

06 Aralık 2019

Kadın cinayetlerinde iyi hâl ve tahrik indirimi kaldırılmalı

Her biri vicdanları sızlatan kadın cinayetleri yetmiyormuş gibi bir de faillere iyi hâl veya tahrik indirimi uygulaması kabul edilebilir bir düzenleme değildir

Devamını Oku

TARİH

04 Aralık 2019

İşsizlik tehdidiyle asgari ücret belirlemek

Ücretlerin ortalama seviyesine bakılırsa, asgari ücretin "ortalama ücret" haline geldiği de görülüyor. 2016 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi sayısı 6 milyon civarındadır

Devamını Oku

TARİH

02 Aralık 2019

Muhalefet liderlerinin ortak kaygısı

Tüm muhalefet liderlerinin birleştiği nokta Türkiye’de giderek farklı fikir öne sürmenin, ekonomik krizden söz etmenin baskılandığı, pazar yerinde eleştiride bulunan birinin bile gözaltına alındığı bir ortamda demokrasinin ve ekonominin iyiye gitmesinin mümkün olmadığıydı

Devamını Oku

TARİH

29 Kasım 2019

Babacan'ın kuracağı partinin farkı ne olacak?

Babacan’ın kuracağı partinin, Cumhur İttifakı’ndan çok Millet İttifakı’na yakın olacağı söylenebilir

Devamını Oku

TARİH

27 Kasım 2019

O polisler, o kadınları alkışlamalıydı

Şiddete karşı kadını ve çocuğunu korumakla birinci derecede görevli polisin bu bilinçten uzak şekilde kadına şiddet uygulaması yönetim tercihidir ve politik bir karardır

Devamını Oku

TARİH

25 Kasım 2019

CHP ne yapmalı?

Son 20 yıldır yüzde 20-26 bandına sıkışmış olan CHP'nin, yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun ince siyasetiyle kurduğu ve başarıyla yönettiği Millet İttifakı'yla yakaladığı fırsatı, bu tür iç tartışmalarla heba etmesi büyük hata olur

Devamını Oku

TARİH

22 Kasım 2019

Kılıçdaroğlu'nun başarısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi isteğiyle görevini devretmek istemedikçe genel başkanlığa yeniden seçileceği görülüyor

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24