Erol Katırcıoğlu

TARİH
30 Ekim 2013
Örneğin Başbakan’ın Ramazan günlerine denk gelen bir mitingde, mitinge gelenlere teşekkürlerini bildirirken, 'Hepiniz oruç oruç bu sıcakta buraya geldiniz beni dinliyorsunuz, o nedenle de konuşmamı kısa tutacağım' dediğinde, gelenlerin arasında gayrı Müslümlerin ya da ateistlerin olmayacağını nasıl varsayabiliyor?Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2013
Bazı Avrupa ülkelerindehala örneğin Müslümanların yaşam tarzlarına müdahale anlamına gelen bazı sınırlamaların varlığını hatırlarsak böyle bir demokrasi hayaline ulaşmanın o kadar da kolay olmadığını anlarızDevamını Oku
TARİH
30 Eylül 2013
Başbakan’ın açıkladığı “demokratikleşme paketine”, eğer bu paket demokrasinin önündeki bazı sınırlamaları kaldırmak amacıyla herhangi bir zamanda yapılmış herhangi bir paket olsaydı kim niçin eleştirmek ihtiyacı duyabilirdi ki?Devamını Oku
TARİH
26 Eylül 2013
Dünün bazı demokrat ve liberal aydınlarının Gezi olayından giderek sürekli bir sol eleştirisi yapıyor olmaları dikkat çekiciDevamını Oku
TARİH
06 Eylül 2013
Gezi’yle daha da kızışan ülkedeki çatışmacı siyaset ortamının baskısı arttıkça herkesin kimyası da bozuluyor. \'Ya onlardansınız ya da bizden\' siyaseti, önce ahlakı, sonra aklı ve sonra da kimyayı bozarak bizi bir tür zombilerden oluşan bir toplum haline dönüştürüyor. “Yahu ben ne onlardanım ne de bunlardanım!” diyenler ise yalnızlaştırılıp siyasetin kenarına itilmeye çalışılıyorDevamını Oku
TARİH
28 Temmuz 2013
Herkesin kendi Gezi’si olduğu açık. Bunun nedeni muhtemelen Gezi’deki çok katmanlı durumDevamını Oku
TARİH
12 Temmuz 2013
Türkiye demokrasisinin sorunu bir “vatandaşlar” demokrasisi değil bir “cemaatler” demokrasisi olmasından geliyorDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2013
ne yazık ki toplumun ruh hali çatışmacı politikalarla yaralanmış durumda. Kutuplaşma artmış, kimsenin kimseyi dinlemediği ya da ancak \"kendi\" tarafında olduklarını dinlediği ya da okuduğu bir yere doğru gidiyorDevamını Oku
TARİH
01 Temmuz 2013
“Mal bulmuş magribi gibi” derler ya, hükümet de hükümeti destekleyen yazarlar da bir “komplo” tutturmuş gidiyorlarDevamını Oku
TARİH
19 Haziran 2013
Anlaşıldı. Bu ülkedeki \'İslami kimliğin\' etrafında oluşmuş siyaset de, Cumhuriyeti kurmuş \'laik kimliğin\' etrafında oluşmuş siyaset de ülkeye gerçek bir demokrasi getiremeyecek...Devamını Oku
TARİH
07 Haziran 2013
Batı’da yapıldığında oldukça açıklayıcı olsa da, Türkiye’de siyasetin yönünü, \'sınıf analizi\' üzerinden değil de \'kimlik\' üzerinden bulmaya çalışmak bence çok daha doğru bir yaklaşımdırDevamını Oku
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