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Erol Katırcıoğlu

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TARİH

30 Ekim 2013

AKP’nin de Türkiyelileşmesi gerekmez mi?

Örneğin Başbakan’ın Ramazan günlerine denk gelen bir mitingde, mitinge gelenlere teşekkürlerini bildirirken, 'Hepiniz oruç oruç bu sıcakta buraya geldiniz beni dinliyorsunuz, o nedenle de konuşmamı kısa tutacağım' dediğinde, gelenlerin arasında gayrı Müslümlerin ya da ateistlerin olmayacağını nasıl varsayabiliyor?

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TARİH

11 Ekim 2013

Demokrasi paketi ve kültürel kimlikler

Bazı Avrupa ülkelerindehala örneğin Müslümanların yaşam tarzlarına müdahale anlamına gelen bazı sınırlamaların varlığını hatırlarsak böyle bir demokrasi hayaline ulaşmanın o kadar da kolay olmadığını anlarız

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TARİH

30 Eylül 2013

Balkon konuşması yapan Başbakan'ın paketi sorunları çözecek mi?

Başbakan’ın açıkladığı “demokratikleşme paketine”, eğer bu paket demokrasinin önündeki bazı sınırlamaları kaldırmak amacıyla herhangi bir zamanda yapılmış herhangi bir paket olsaydı kim niçin eleştirmek ihtiyacı duyabilirdi ki?

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TARİH

26 Eylül 2013

Devleti değiştirmeden iktidar olmak

Dünün bazı demokrat ve liberal aydınlarının Gezi olayından giderek sürekli bir sol eleştirisi yapıyor olmaları dikkat çekici

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TARİH

06 Eylül 2013

'Ya onlardansınız ya da bizden!' siyaseti

Gezi’yle daha da kızışan ülkedeki çatışmacı siyaset ortamının baskısı arttıkça herkesin kimyası da bozuluyor. \'Ya onlardansınız ya da bizden\' siyaseti, önce ahlakı, sonra aklı ve sonra da kimyayı bozarak bizi bir tür zombilerden oluşan bir toplum haline dönüştürüyor. “Yahu ben ne onlardanım ne de bunlardanım!” diyenler ise yalnızlaştırılıp siyasetin kenarına itilmeye çalışılıyor

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TARİH

28 Temmuz 2013

Gezi ve laik kesim siyaseti

Herkesin kendi Gezi’si olduğu açık. Bunun nedeni muhtemelen Gezi’deki çok katmanlı durum

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TARİH

12 Temmuz 2013

Evli evine köylü köyüne

Türkiye demokrasisinin sorunu bir “vatandaşlar” demokrasisi değil bir “cemaatler” demokrasisi olmasından geliyor

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TARİH

03 Temmuz 2013

Demokrat olmanın zorluğu

ne yazık ki toplumun ruh hali çatışmacı politikalarla yaralanmış durumda. Kutuplaşma artmış, kimsenin kimseyi dinlemediği ya da ancak \"kendi\" tarafında olduklarını dinlediği ya da okuduğu bir yere doğru gidiyor

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TARİH

01 Temmuz 2013

Komplo

“Mal bulmuş magribi gibi” derler ya, hükümet de hükümeti destekleyen yazarlar da bir “komplo” tutturmuş gidiyorlar

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TARİH

19 Haziran 2013

Gezi'den yükselen talep: Katılımcı bir demokrasi

Anlaşıldı. Bu ülkedeki \'İslami kimliğin\' etrafında oluşmuş siyaset de, Cumhuriyeti kurmuş \'laik kimliğin\' etrafında oluşmuş siyaset de ülkeye gerçek bir demokrasi getiremeyecek...

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TARİH

07 Haziran 2013

Gezi'den yükselen dumanlar

Batı’da yapıldığında oldukça açıklayıcı olsa da, Türkiye’de siyasetin yönünü, \'sınıf analizi\' üzerinden değil de \'kimlik\' üzerinden bulmaya çalışmak bence çok daha doğru bir yaklaşımdır

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