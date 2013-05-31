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Engin Çelebi Seyahatnamesinden

aengin@t24.com.tr

TARİH

31 Mayıs 2013

Abbas Yine Yolcu…

Artık valizi toplama ve rotayı Türkiye’ye çevirme zamanı geldi. Çünkü zaten kıt olan dolarlar iyiden iyiye azaldı

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TARİH

25 Mayıs 2013

Ben bu işi beceremeyeceğim…

Anlaşıldı, eğer bir çatışma bölgesinde değilsem, siyasal olayların gergin yürüdüğü bir bölge ya da kente yollanmadıysam ben gazeteci olarak beş para etmezmişim

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TARİH

23 Mayıs 2013

Bir Turistin Yapması Gereken Her Şeyi…

Biliyorum, üç gün oldu ve kasıla kostaklana gittiğimi ilan ettiğim New York gezisinden tek satır yazmadım.

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TARİH

20 Mayıs 2013

Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz...

Gazeteci milletinin pek sevdiği bir cümle ile başlıyorum: Sizler bu yazıyı okurken ben New York’a doğru yol alan uçakta olacağım

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TARİH

25 Nisan 2013

Kandil'de neler oluyor?

Basın açıklamasında KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali ve Kongra Gel Başkanlık Divanı üyesi Hacer Zagros yapıyor

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TARİH

06 Nisan 2013

Afganistan'da emek hareketi, mesela medya emekçileri…

Hükümet yeni bir İş Kanunu hazırlıyor ve böylece hem işçiler, emekçiler resmi olarak tanımlanmış olacaklar.

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TARİH

05 Nisan 2013

Afganistan’ın yarını

Afganistan’daki “Batılı” güçler sadece sayıları 120 bini aşan askerlerden, ISAF (=Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) birliklerinden ibaret değil

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TARİH

04 Nisan 2013

Afganistan 2014 sonuna hazırlanıyor

Bu yazının başlığını iki defa değiştirdim. Önce “…Bekliyor” dedim. Ama pek doğru olmadı. Çünkü özellikle siyaset kesiminde harıl harıl hazırlananlar var

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TARİH

03 Nisan 2013

Ruslar gitti, Kâbil bitti...

“Sovyetler Birliği, 1979\'da Afganistan\'ı işgal etmiş ve kendi denetiminde bir sosyalist Afgan yönetimi kurdurmuştur

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TARİH

02 Nisan 2013

33 Yıl Sonra ve Ağlamaklı…

Döndüm ve nihayet masa başına oturup, bilgisayarı açıp bir, hatta birkaç yazı döktürebilirim

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TARİH

30 Ağustos 2012

Çin'in Piyasa Ekonomisi Beni 843 Lira Dolandırdı…

Siz bu satırları okurken ben artık Çin defterini kapatmış ve dönüş yoluna girmiş olacağım. Üstelik 843 lira dolandırılmış bir \"keriz\"olarak…

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TARİH

28 Ağustos 2012

İlk İmparatorun Ölüm Korkusu

Dünün neredeyse tümü ilk imparator QinShiHuang\'ı ölümünden sonraki yaşamında, yani öteki dünyadaki düşmanlarından koruyacak 8.000 (Kimilerine göre 6.000) Toprak Savaşçısı ile geçti.

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