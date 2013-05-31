Engin Çelebi Seyahatnamesinden

TARİH
31 Mayıs 2013
Artık valizi toplama ve rotayı Türkiye’ye çevirme zamanı geldi. Çünkü zaten kıt olan dolarlar iyiden iyiye azaldıDevamını Oku
TARİH
25 Mayıs 2013
Anlaşıldı, eğer bir çatışma bölgesinde değilsem, siyasal olayların gergin yürüdüğü bir bölge ya da kente yollanmadıysam ben gazeteci olarak beş para etmezmişimDevamını Oku
TARİH
23 Mayıs 2013
Biliyorum, üç gün oldu ve kasıla kostaklana gittiğimi ilan ettiğim New York gezisinden tek satır yazmadım.Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2013
Gazeteci milletinin pek sevdiği bir cümle ile başlıyorum: Sizler bu yazıyı okurken ben New York’a doğru yol alan uçakta olacağımDevamını Oku
TARİH
25 Nisan 2013
Basın açıklamasında KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, KCK Yürütme Konseyi üyesi Zeki Şengali ve Kongra Gel Başkanlık Divanı üyesi Hacer Zagros yapıyorDevamını Oku
TARİH
06 Nisan 2013
Hükümet yeni bir İş Kanunu hazırlıyor ve böylece hem işçiler, emekçiler resmi olarak tanımlanmış olacaklar.Devamını Oku
TARİH
05 Nisan 2013
Afganistan’daki “Batılı” güçler sadece sayıları 120 bini aşan askerlerden, ISAF (=Uluslararası Güvenlik Destek Gücü) birliklerinden ibaret değilDevamını Oku
TARİH
04 Nisan 2013
Bu yazının başlığını iki defa değiştirdim. Önce “…Bekliyor” dedim. Ama pek doğru olmadı. Çünkü özellikle siyaset kesiminde harıl harıl hazırlananlar varDevamını Oku
TARİH
03 Nisan 2013
“Sovyetler Birliği, 1979\'da Afganistan\'ı işgal etmiş ve kendi denetiminde bir sosyalist Afgan yönetimi kurdurmuşturDevamını Oku
TARİH
02 Nisan 2013
Döndüm ve nihayet masa başına oturup, bilgisayarı açıp bir, hatta birkaç yazı döktürebilirimDevamını Oku
TARİH
30 Ağustos 2012
Siz bu satırları okurken ben artık Çin defterini kapatmış ve dönüş yoluna girmiş olacağım. Üstelik 843 lira dolandırılmış bir \"keriz\"olarak…Devamını Oku
TARİH
28 Ağustos 2012
Dünün neredeyse tümü ilk imparator QinShiHuang\'ı ölümünden sonraki yaşamında, yani öteki dünyadaki düşmanlarından koruyacak 8.000 (Kimilerine göre 6.000) Toprak Savaşçısı ile geçti.Devamını Oku
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