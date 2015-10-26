Engin Biçer

TARİH
26 Ekim 2015
Yanılıyorsun sayın Başkan, Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rakiptir; ebedi de dost!Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2015
Bugüne kadar kimse de akreditasyon işini “Neden TSYD yapıyor?” diye sorgulamadıDevamını Oku
TARİH
22 Ekim 2015
Baktı herkes çok acımasız; Hamza hoca da ders çıkarmaya başladıDevamını Oku
TARİH
18 Ekim 2015
Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011’den bu yana Türk futbolu için ağır bir tren kazasıdır ve o kazanın enkazı hala raylar üzerindedirDevamını Oku
TARİH
04 Ekim 2015
Daha gol olur olmaz Twitter yıkıldı; Galatasaray’ın koruma altına alındığı iddia edildi!Devamını Oku
TARİH
01 Ekim 2015
Fenerbahçe için Galatasaray'ı yenmiş olmak o kulübün “varlık nedeni”dir, Galatasaray için ise "yabancıları yanmek"!Devamını Oku
TARİH
27 Eylül 2015
Burak Yılmaz’ın Trabzon maçında sakatlanması, Galatasaray açısından “talihli” bir sakatlık olacak!Devamını Oku
TARİH
20 Eylül 2015
Şimdi konuşma sırası Hamza Hamzaoğlu’ndaDevamını Oku
TARİH
16 Eylül 2015
90. dakika itibariyle Galatasaraylı bağırmaya başladı, hiç de espiri yapar gibi durmuyorlardı: Yönetim istifa...Devamını Oku
TARİH
15 Eylül 2015
Bugünlerin Galatasaraylısı bi garip! Çünkü artık 2 çeşit Galatasaraylı var...Devamını Oku
TARİH
13 Eylül 2015
Bu takım toparlanır mı? Takım toparlanır toparlanmasına da... Bunun için önce Dursun Özbek yönetimi bi kendine gelmeli!Devamını Oku
TARİH
12 Eylül 2015
Fenerbahçe çok pahalı transferler de yapsa, futbolu 'çeneyle oynamaya' devam edecek!Devamını Oku
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