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Engin Biçer

enginbicer39@gmail.com

TARİH

26 Ekim 2015

Fenerbahçe ve Galatasaray oynadı; maçı Beşiktaş kazandı

Yanılıyorsun sayın Başkan, Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rakiptir; ebedi de dost!

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TARİH

25 Ekim 2015

Ben gazetecinin aleyhte yazmayanını severim!

Bugüne kadar kimse de akreditasyon işini “Neden TSYD yapıyor?” diye sorgulamadı

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TARİH

22 Ekim 2015

Ben de varım!

Baktı herkes çok acımasız; Hamza hoca da ders çıkarmaya başladı

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TARİH

18 Ekim 2015

Hepimiz aynı gemideyiz!

Aziz Yıldırım 3 Temmuz 2011’den bu yana Türk futbolu için ağır bir tren kazasıdır ve o kazanın enkazı hala raylar üzerindedir

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TARİH

04 Ekim 2015

Bi kere de Fenerli ağlasın!

Daha gol olur olmaz Twitter yıkıldı; Galatasaray’ın koruma altına alındığı iddia edildi!

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TARİH

01 Ekim 2015

Kazakistan'ın Galatasaray'ı

Fenerbahçe için Galatasaray'ı yenmiş olmak o kulübün “varlık nedeni”dir, Galatasaray için ise "yabancıları yanmek"!

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TARİH

27 Eylül 2015

Bu seferki sakatlık 'talihsiz' değil!

Burak Yılmaz’ın Trabzon maçında sakatlanması, Galatasaray açısından “talihli” bir sakatlık olacak!

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TARİH

20 Eylül 2015

Bir futbol cahili var ama O Hamza Hamzaoğlu değil!

Şimdi konuşma sırası Hamza Hamzaoğlu’nda

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TARİH

16 Eylül 2015

Herkes haddini bilecek!

90. dakika itibariyle Galatasaraylı bağırmaya başladı, hiç de espiri yapar gibi durmuyorlardı: Yönetim istifa...

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TARİH

15 Eylül 2015

Demek Hamzaoğlu vizyonsuzmuş!

Bugünlerin Galatasaraylısı bi garip! Çünkü artık 2 çeşit Galatasaraylı var...

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TARİH

13 Eylül 2015

Galatasaray'da yönetici var mı?

Bu takım toparlanır mı? Takım toparlanır toparlanmasına da... Bunun için önce Dursun Özbek yönetimi bi kendine gelmeli!

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TARİH

12 Eylül 2015

Nerede kalmıştık?

Fenerbahçe çok pahalı transferler de yapsa, futbolu 'çeneyle oynamaya' devam edecek!

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