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Gülfem Saydan Sanver

gulfemsaydan@elementstrateji.com

TARİH

13 Haziran 2019

Seçimlerin son düzlüğünde sonucun değişmesi mümkün mü?

"Gücünü yakınlık politikalarından alan AKP seçmenle yabancılaşıyor…"

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TARİH

31 Ağustos 2018

Seçmen küser mi? Evet

"24 Haziran seçim sonuçlarını takiben muhalefet partilerinin yaptıkları açıklamaları takip ettiğimiz zaman, bu sorunun cevabını vermek aslında son derece kolay"

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TARİH

28 Eylül 2016

Round 1: Hillary’nin fendi Trump’ı yendi mi?

Unutulmaması gereken nokta, bu açık oturumun toplamda 3 kez karşı karşıya gelecek rakiplerin daha ilk buluşması olduğu

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TARİH

21 Haziran 2016

İnternet İtalya'da seçimi kazandı!

Özellikle seçim dönemlerinde “Tsunami” adını verdikleri mitingler büyük ilgi görüyor

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TARİH

08 Mart 2016

"Kadınlar Günü Kutlu Olsun" dememeliyiz!

Yargıda, eğitimde, yerel yönetimlerde kadının sesi yok...

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TARİH

04 Mart 2016

'Kızgın Cumhuriyetçiler'in oylarıyla yükselen Trump, durdurulabilecek mi?

Trump, aldığı başarılı sonuçlar sonrasında Cumhuriyetçi Parti’nin ileri gelenlerini bölerek parti içi tartışmaların da merkezine yerleşti

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TARİH

27 Şubat 2016

Trump neden sürekli yükseliyor?

Toplam kampanya haberlerinin yüzde 32’si Trump

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TARİH

12 Şubat 2016

ABD'nin yeni başkanı sosyalist olabilir mi?

Sanders'ın düzenden sıkılan gençleri ve orta sınıf seçmeni heyecanlandırıyor

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TARİH

08 Şubat 2016

Meraklısına 10 adımda Amerikan seçimleri

Ön seçimler, eyaletlerin önemi, seçim nasıl yapılacak, bütçeler, finansmanlar, en güçlü adaylar...

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TARİH

21 Eylül 2015

Yunanistan'da kazanan Syriza, kaybeden anket şirketleri

Yunan halkı seçim yorgunu: Öğrenciyken bu kadar okula gitmemiştim

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TARİH

23 Temmuz 2015

AKP erken seçimi göze alabilir mi?

AKP, seçmeni seçimi kazanacak partinin kendisi olacağına inandırmak durumunda

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TARİH

28 Mayıs 2015

AKP seçmeni neden hâlâ kararsız?

AKP seçmenin kararsızlığı, Fransız reklamcı Jacques Seguela’nın meşhur kampanya stratejisinde saklı olabilir mi?

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