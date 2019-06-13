Gülfem Saydan Sanver

TARİH
13 Haziran 2019
"Gücünü yakınlık politikalarından alan AKP seçmenle yabancılaşıyor…"Devamını Oku
TARİH
31 Ağustos 2018
"24 Haziran seçim sonuçlarını takiben muhalefet partilerinin yaptıkları açıklamaları takip ettiğimiz zaman, bu sorunun cevabını vermek aslında son derece kolay"Devamını Oku
TARİH
28 Eylül 2016
Unutulmaması gereken nokta, bu açık oturumun toplamda 3 kez karşı karşıya gelecek rakiplerin daha ilk buluşması olduğuDevamını Oku
TARİH
21 Haziran 2016
Özellikle seçim dönemlerinde “Tsunami” adını verdikleri mitingler büyük ilgi görüyorDevamını Oku
TARİH
08 Mart 2016
Yargıda, eğitimde, yerel yönetimlerde kadının sesi yok...Devamını Oku
TARİH
04 Mart 2016
Trump, aldığı başarılı sonuçlar sonrasında Cumhuriyetçi Parti’nin ileri gelenlerini bölerek parti içi tartışmaların da merkezine yerleştiDevamını Oku
TARİH
27 Şubat 2016
Toplam kampanya haberlerinin yüzde 32’si TrumpDevamını Oku
TARİH
12 Şubat 2016
Sanders'ın düzenden sıkılan gençleri ve orta sınıf seçmeni heyecanlandırıyorDevamını Oku
TARİH
08 Şubat 2016
Ön seçimler, eyaletlerin önemi, seçim nasıl yapılacak, bütçeler, finansmanlar, en güçlü adaylar...Devamını Oku
TARİH
21 Eylül 2015
Yunan halkı seçim yorgunu: Öğrenciyken bu kadar okula gitmemiştimDevamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2015
AKP, seçmeni seçimi kazanacak partinin kendisi olacağına inandırmak durumundaDevamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2015
AKP seçmenin kararsızlığı, Fransız reklamcı Jacques Seguela’nın meşhur kampanya stratejisinde saklı olabilir mi?Devamını Oku
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