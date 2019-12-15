Barbaros Şansal

TARİH
15 Aralık 2019
Devlet Opera ve Balesi kostümlerini kim yapıyorsa lütfen Sevilla'ya yollayın! En azından belki bir Kostüm Tarihi kitabı alır da ne yaptığının farkına varırDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Kuverin önünde, sol tarafına yavaşça ilişmiş böbrek formunda bir tabak… Hakiki İstanbullular onun kılçık tabağı olduğunu biliyorDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
O da ne?! Bir de baktım, söyleşi saatine doğru iki Çek polis aracı, biri bizim kaldırımda biri tam karşısında. Çok geçmeden iki sivil araç daha villanın diğer yanında…Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Mevlit adı altında vaftiz törenleri, düğün adı altında pavyon eğlenceleri. Sosyal hayatta şıklık adına, İslam dinine mensup olmayan her türlü gayrı Müslim markaların çeşit çeşit lüks ürünleri ve sembolleriDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Havalimanına geldiğimde Türk Hava Yolları kontuarındaki Türk görevli bayan, önümdeki yolcunun bagaj işlemlerini yapıp kontuarı kapatarak benim işlemlerimi geç kaldınız diyerek reddediyorDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Derdim saldırganlar değil. Zararımın ve zedelenen sağlığımın da peşinde değilim. Canavarca hislerle bir insanı linçe yeltenenlerle hesap görmek istemekteyim ki bir daha başka bir insana bu vahşet uygulanmasınDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Beyin göçü değil Türkiye Cumhuriyeti "beyinkanaması" yaşıyor. Oysa ben yurtdışındaki oturumumu iptal ederek yurda dönüyorumDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Jüri sağlam: AVM pazarlamacısı, takma-kirpikle doğum yapan modacı, pop şarkıcısı, televizyon yıldızı. TV'lerin harika çocuğu Caner işin içinde mi bilmem, ancak iç yapımlar sanırım fikirsizlikten pek bir elzemDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Budistlerin tütsülerinin mayhoş kokusu nefeslenilirken burundan, hadi gelin yarınlara biraz daha içelim hiçbir şeyi umursamadan…Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Felekten çalacağımı düşündüğüm geceyi bir kez daha felek benden çalıyor! Kaçış kurtuluş olmayan pınardan ne su, ne şarap, ne de kan akıyor…Devamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Ülkenin gençliğinin, son 20 yılda, kolaycılar, hadsizler ve hayal tacirleri tarafından nasıl da heba edildiğini bir kez daha fark ediyorumDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Salondan tam çıkarken Yargıç, "Affedersiniz Barbaros Bey, bir dakikanızı rica edebilir miyim" diyor. Avukatımı ikaz edip "Buyrun" diyorum…Devamını Oku
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