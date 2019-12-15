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T24 Haftalık Yazarı

Barbaros Şansal

pazar@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Seville Berberi

Devlet Opera ve Balesi kostümlerini kim yapıyorsa lütfen Sevilla'ya yollayın! En azından belki bir Kostüm Tarihi kitabı alır da ne yaptığının farkına varır

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TARİH

08 Aralık 2019

Kılçık tabağı

Kuverin önünde, sol tarafına yavaşça ilişmiş böbrek formunda bir tabak… Hakiki İstanbullular onun kılçık tabağı olduğunu biliyor

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TARİH

01 Aralık 2019

Prag'da da korku, Sefaret'i bekliyor!

O da ne?! Bir de baktım, söyleşi saatine doğru iki Çek polis aracı, biri bizim kaldırımda biri tam karşısında. Çok geçmeden iki sivil araç daha villanın diğer yanında…

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TARİH

24 Kasım 2019

Hadi İslami giyimin kurallarına bakalım!

Mevlit adı altında vaftiz törenleri, düğün adı altında pavyon eğlenceleri. Sosyal hayatta şıklık adına, İslam dinine mensup olmayan her türlü gayrı Müslim markaların çeşit çeşit lüks ürünleri ve sembolleri

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TARİH

17 Kasım 2019

Herkes dönmek için demokrasiyi bekliyor!

Havalimanına geldiğimde Türk Hava Yolları kontuarındaki Türk görevli bayan, önümdeki yolcunun bagaj işlemlerini yapıp kontuarı kapatarak benim işlemlerimi geç kaldınız diyerek reddediyor

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TARİH

10 Kasım 2019

Bir duruşma anatomisi daha

Derdim saldırganlar değil. Zararımın ve zedelenen sağlığımın da peşinde değilim. Canavarca hislerle bir insanı linçe yeltenenlerle hesap görmek istemekteyim ki bir daha başka bir insana bu vahşet uygulanmasın

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TARİH

03 Kasım 2019

Hoşçakal Belçika

Beyin göçü değil Türkiye Cumhuriyeti "beyinkanaması" yaşıyor. Oysa ben yurtdışındaki oturumumu iptal ederek yurda dönüyorum

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TARİH

27 Ekim 2019

Şişmanlar yarışıyor!

Jüri sağlam: AVM pazarlamacısı, takma-kirpikle doğum yapan modacı, pop şarkıcısı, televizyon yıldızı. TV'lerin harika çocuğu Caner işin içinde mi bilmem, ancak iç yapımlar sanırım fikirsizlikten pek bir elzem

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TARİH

20 Ekim 2019

İçelim âb-ı hayât şarabından!..

Budistlerin tütsülerinin mayhoş kokusu nefeslenilirken burundan, hadi gelin yarınlara biraz daha içelim hiçbir şeyi umursamadan…

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TARİH

13 Ekim 2019

İstanbul Moda Haftası 'Pınarı'!

Felekten çalacağımı düşündüğüm geceyi bir kez daha felek benden çalıyor! Kaçış kurtuluş olmayan pınardan ne su, ne şarap, ne de kan akıyor…

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TARİH

06 Ekim 2019

Kedi maması

Ülkenin gençliğinin, son 20 yılda, kolaycılar, hadsizler ve hayal tacirleri tarafından nasıl da heba edildiğini bir kez daha fark ediyorum

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TARİH

29 Eylül 2019

Atatürkçü Yargıç!

Salondan tam çıkarken Yargıç, "Affedersiniz Barbaros Bey, bir dakikanızı rica edebilir miyim" diyor. Avukatımı ikaz edip "Buyrun" diyorum…

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