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T24 Haftalık Yazarı

Barbaros Şansal

pazar@t24.com.tr

12 Ocak 2020

Uçakta 'Kosher menü'

Tüm ürünler Maran'a göre Bishul Yisrael, ekmekler Pat Yisrael, Yashan ve Mezonot, süt ürünleri Halev Yisrael ve Yisrael Mishaat Haliva…

Uluslararası bir uçak yolculuğundasınız ve yemek servisiniz başlayacak. Önce uçağın galerisindeki içi yağ bağlamış fırınların ağır yağ kokusu burnunuza bulaşacak. Ardından da servis arabasından size sunulan 2 seçenekli tepsilerden biri: "Tavuk ya da Makarna?"; "Köfte ya da makarna?..", "Ne içerdiniz?", "Yerli ya da yabancı şarap?", "Viski ya da ayran?", "Ekmek alır mıydınız?.."

Tepsiniz açılan masa üzerinde kucağınızda. Alüminyum kağıdı kaldırdığınızda ise ya kurumuş bir salçalı makarna, ya da hazır püreli köfte kendi plastik kabında. Belki minik bir muhallebi, bir de minik salata.

Düşünsenize, her gün binlercesi üretiliyor. Önce yarı donmuş halde uçağa yüklenip sonra da ısıtılıp servis ediliyor. Hele de uzun uçuş ise kim bilir kaç saat daha bekliyor. Hangi hijyenik şartlarda ve gıda tüzüğüne uygun üretildiğini bilemem ama THY farklı seçenekler sunsa da nedense içinde "Helal Tepsi" bulunmuyor. Sadece yemeklerimizde domuz eti kullanılmamaktadır yazısı var. Hep ekonomi sınıfı uçtuğumdan lüks sınıfta nasıl bir servis olduğunu bilmiyorum. Ancak yakın ve varlıklı dostlarımdan dürüm, meze ve börek gibi absürt yemekler duyuyorum.

Koyu hint vejeteryan, az tuzlu, meyve çeşidi, laktozsuz vs. gibi seçenekleri de denemiştim ama sonunda en doğru ve en temizi keşfettim.

Kashrut Mahadrin standartlarında, Rabbi Don Yoel Levi ve Rabbi İtshak Haleva, Rabbi Menachem Mendel Chitrik eşliğinde hazırlanmış Kashrut sertifikalı bir Koşer Mönü.

Tüm ürünler Maran’a göre Bishul Yisrael, ekmekler Pat Yisrael, Yashan ve Mezonot, süt ürünleri Halev Yisrael ve Yisrael Mishaat Haliva. Kısaca hepsi sıkı kontrol altında tertemiz ve tek tek el değmeden ambalajlanmış halde. Yani sizden önce kimse el bile değdiremiyor. Yanına da elma suyu aldınız mı mükemmel.

Daha da önemlisi, Uçak biletinizi alırken bu mönüyü seçerseniz Matan Baseter-Barinyurt aracılığı ile fakir ve muhtaç insanlara ve ailelerine de yardım  etmiş oluyorsunuz. Tebrikler La Casa Catering! Daha da önemlisi çok teşekkürler!..

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