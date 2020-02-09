1970’li yıllardı. Pazar günleri, Caddebostan’dan sandal kiralayarak Lalezar Gazinosu’nun açığından sahneye bakmak inanılmazdı. Hem beleşti hem de muhteşem.

Sahnedeydi Gladyatör kostümü ile Zeki Müren… "Yıldızlı Semalarda Haşmet" ne güzeldi, daha o günden bizim ileride iyi dost olacağımızı kimse bilemezdi.

70’li yılların sonuydu, Bodrum’daki Bardakçı Koyu. Teknelerle ulaşılırdı yeldeğirmenlerinin altındaki eşsiz koya. Sahildeki ahşap masadaydı o her gün beyaz slip mayosuyla ve ilk sohbetimiz orada başlamıştı doya doya…

Geceleri Han Restoran’da Amerikan barın köşesi, hep etrafındaydı insanların ilgi ve sevgi gösterisi. "Akasyalar Açarken" vardı dillerde hâlâ. Hele de Necati Zincirkıran’ın Manzara otelindeki havuz başında kahkahalar sabahlara dek sürerdi mutlaka.

Derken 1980’li yıllar geldi.

Talimhane’deki Nejat Yavaşoğulları’nın dekore ettiği Kabare Yeşil gündemdeydi. Topu topu iki loca; birinde Zeki Müren, diğerinde Deniz Türkali ve Ali Sirmen…

Yine "Menekşelendi Sular" ile çınlardı geceler, Gladyatör kostümü geçmişti ama kılcıydı hâlâ nağmeler.

80’lerin sonunda geldi Kahır Mektubu, Valentino Bar’da şöminenin köşesiydi hep onun onur koltuğu. Kristal bardağı, vazosu ve bakara gülüne eşlik eden nazar boncuğu kalmadı belki mekânda ama o müthiş devrimci ruhuyla hâlâ iktidarda.

90’ların sonunda kaybettik Savaşçı’mızı canlı yayında.

Tüm ömrünü, arşiv ve sanata vakfetmiş Sanat Güneşi’nin mirası bağışlanmıştı TEV ve Mehmetçik vakıflarına… Bir de baktık ki iki yıllık mahkeme sonucu elde avuçta kalan Fatih Ürek ve Kuşum Aydın üzerinde Star TV ekranlarında.

Satılıyordu haraç mezat, artık şarttı eylem ve icraat.

Sezer Sezin, Ülkü Erakalın ve Ustam Yıldırım Mayruk’la başladık imza toplamaya… Swiss Otel’deki müzayedeyi basıp bazı eşyalarını kurtarmaya…

Nasıl mı? Tüm gerçekler ve dahası Berlin’de haftaya!..

Gün görmemiş gerçekler belgesel olarak bu kez Arena’sında. Güneş balçıkla sıvanmaz sakın unutma!..

İlgilenenlerin ilgisine tüm program aşağıda:

10-14 Şubat 2020, Can’s Cinema. Belgesel ve Söyleşi Programı:

10.02.2020, Atatürk, Can Dündar ile

11.02.2020, Yılmaz Güney, Fatih Akın ile

12.02.2020, Tiyatro / Karl Ebert, Shermin Langhoff ile

13.02.2020 Zeki Müren, Barbaros Şansal ile

14.02.2020. Tatar’ım (Adnan Menderes), Cem Özdemir ve eşi Pia Castro ile

Hepsi Babylon/ Rosa Luxemburg Platz, Berlin’de ve her akşam 19:30’da. RadioEims sponsorluğunda.