TARİH
08 Aralık 2019
Konu dönüp dolaşıp eğitimin içeriğine geliyor. Bu içeriği düşünme becerileri basamaklarına göre dizayn etmeye ihtiyacımız var.Hatırlama düşük bir beceri düzeyidir. Ezberlemeyle bilgiler hatırlanır. Asıl, öğrencinin anlamasını, uygulama yapmasını, analiz etmesini, değerlendirmesini sağlamak gerekirDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Rakamlar bize yönümüzü gösterir, evet, ama bu yoksulluk, bu yoksunluk, bu dışlanma ile yaşayan çocukların hikayeleri de var ve rakamlardan öte, en çok çocuklara kulak verip onları dinlemek gerekiyorDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Yarın okullar açılacak ve yine binlerce çocuk sabahın erken saatinde servislerle yollara düşecek. Biz yine Avrupa ülkelerinde bisikletiyle ya da yürüyerek okula giden çocukların haberlerini izleyerek hayıflanacağızDevamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2019
Kara Tahta öğretmen demekti. Elinde tebeşirle inci gibi cümleler yazan, matematik soruları çözen, müzik dersinde öğreneceğimiz şarkının sözlerini yazan öğretmenimiz. Kara tahta bizim pusulamızdı. Yüzümüz hep ona dönüktüDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2019
2017-Temmuz-İstanbul… Sosyal medya... Bir video... Çocuklar hep bir ağızdan bağırıyor: Yahudilere ölüm! Yahudilere ölüm! Yahudilere ölüm…Devamını Oku
TARİH
21 Temmuz 2019
İktidarı, özgürlüğü, devleti, hiyerarşiyi sorgulatmayan eğitim, sisteme yeni köleler üretmekten başkaca bir işe yaramıyor. Farklılıkların değerini, insan haklarını, sivil mücadeleyi, yanyana durmayı öğretemeyen eğitim, filleri semirtip, çimenleri toprağın altına gömüyorDevamını Oku
TARİH
07 Temmuz 2019
Kilis’te Suriyeli Muhammet, LGS’de tüm soruları doğru yanıtladı. Ülkemizde 4.sınıftan itibaren okula devam eden Muhammet’in bu kadar kısa sürede bu başarıyı elde etmiş olması çok takdire şayan... Ama ırkçı yorumlar burada da çocuk falan dinlemeyip gecikmediDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2019
Joel Spring’in “Özgür Eğitim” başlıklı kitabı, anne babaların eğitimle ilgili vizyonlarını genişletecek, onlara sadece kendi çocukları üzerinden değil, aile ve toplum üzerinden konuyu değerlendirme fırsatı sunacaktırDevamını Oku
TARİH
09 Haziran 2019
Finlandiya gibi eğitimde başarılı bir ülke olabilir miyiz? Malum, başka ülkelerden sistem devşirmeyi pek seviyoruz. Ancak, Finlandiya’nın eğitim felsefesine geniş açıdan bakmadan ve sistemimizdeki asıl sorunları tespit etmeden bu pek mümkün görünmüyorDevamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2019
“5.Sınıf Velileri”, “5-C Velileri”, “Almanca Dersi Velileri”, “Drama Kulübü Velileri” şeklinde irili ufaklı gruplar mevcut artık okullarımızda… Çoğu zaman öğrenciler ders yılına başlamadan ve kaynaşmadan veliler kaynaşıyor desek abartmış olmayız sanırım!..Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2019
Millî Eğitim Bakanlığı 2004 yılından beri yürüttüğü “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”ni sonlandırdığını duyurdu. Demokrasi kültürü ve çoğunluk bilincini geliştirmeye yönelik bu projenin kaldırılma sebebi açıklanmadı ama sebep hepimizce malûm değil mi?Devamını Oku
TARİH
28 Nisan 2019
Alman vatandaşı olmak isteyen o kız öğrencimize sesleniyorum: Sen dediklerimize hiç aldırma. Bizler, sana öğüt verip, zamanla delirenleriz!..Devamını Oku
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