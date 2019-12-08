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T24 Haftalık Yazarı

Ayşe Alan

pazar@t24.com.tr

TARİH

08 Aralık 2019

PISA sonucumuzun işaret ettiği eksik: Okuryazarlık

Konu dönüp dolaşıp eğitimin içeriğine geliyor. Bu içeriği düşünme becerileri basamaklarına göre dizayn etmeye ihtiyacımız var.Hatırlama düşük bir beceri düzeyidir. Ezberlemeyle bilgiler hatırlanır. Asıl, öğrencinin anlamasını, uygulama yapmasını, analiz etmesini, değerlendirmesini sağlamak gerekir

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TARİH

29 Eylül 2019

Rakamların ötesinde, çocuk işçiliği

Rakamlar bize yönümüzü gösterir, evet, ama bu yoksulluk, bu yoksunluk, bu dışlanma ile yaşayan çocukların hikayeleri de var ve rakamlardan öte, en çok çocuklara kulak verip onları dinlemek gerekiyor

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TARİH

08 Eylül 2019

Okul zili kalp çarpıntısı olmasın!

Yarın okullar açılacak ve yine binlerce çocuk sabahın erken saatinde servislerle yollara düşecek. Biz yine Avrupa ülkelerinde bisikletiyle ya da yürüyerek okula giden çocukların haberlerini izleyerek hayıflanacağız

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TARİH

25 Ağustos 2019

Kara tahta

Kara Tahta öğretmen demekti. Elinde tebeşirle inci gibi cümleler yazan, matematik soruları çözen, müzik dersinde öğreneceğimiz şarkının sözlerini yazan öğretmenimiz. Kara tahta bizim pusulamızdı. Yüzümüz hep ona dönüktü

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TARİH

11 Ağustos 2019

Çocuklar ölüme arkadaş!

2017-Temmuz-İstanbul… Sosyal medya... Bir video... Çocuklar hep bir ağızdan bağırıyor: Yahudilere ölüm! Yahudilere ölüm! Yahudilere ölüm…

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TARİH

21 Temmuz 2019

Papatya ülkesi, lolipop ve bizim çocuklar

İktidarı, özgürlüğü, devleti, hiyerarşiyi sorgulatmayan eğitim, sisteme yeni köleler üretmekten başkaca bir işe yaramıyor. Farklılıkların değerini, insan haklarını, sivil mücadeleyi, yanyana durmayı öğretemeyen eğitim, filleri semirtip, çimenleri toprağın altına gömüyor

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TARİH

07 Temmuz 2019

Suriye'den LGS'ye bir yol uzanır

Kilis’te Suriyeli Muhammet, LGS’de tüm soruları doğru yanıtladı. Ülkemizde 4.sınıftan itibaren okula devam eden Muhammet’in bu kadar kısa sürede bu başarıyı elde etmiş olması çok takdire şayan... Ama ırkçı yorumlar burada da çocuk falan dinlemeyip gecikmedi

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TARİH

22 Haziran 2019

Ebeveyne yaz ödevi: "Özgür eğitim"

Joel Spring’in “Özgür Eğitim” başlıklı kitabı, anne babaların eğitimle ilgili vizyonlarını genişletecek, onlara sadece kendi çocukları üzerinden değil, aile ve toplum üzerinden konuyu değerlendirme fırsatı sunacaktır

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TARİH

09 Haziran 2019

Eğitimde mesele model değil "zihniyet"

Finlandiya gibi eğitimde başarılı bir ülke olabilir miyiz? Malum, başka ülkelerden sistem devşirmeyi pek seviyoruz. Ancak, Finlandiya’nın eğitim felsefesine geniş açıdan bakmadan ve sistemimizdeki asıl sorunları tespit etmeden bu pek mümkün görünmüyor

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TARİH

26 Mayıs 2019

Son Sürüm: Whatsapp veliliği

“5.Sınıf Velileri”, “5-C Velileri”, “Almanca Dersi Velileri”, “Drama Kulübü Velileri” şeklinde irili ufaklı gruplar mevcut artık okullarımızda… Çoğu zaman öğrenciler ders yılına başlamadan ve kaynaşmadan veliler kaynaşıyor desek abartmış olmayız sanırım!..

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TARİH

12 Mayıs 2019

‘Demokrasiye geçit yok!’: Öğrenci meclisleri kapatıldı

Millî Eğitim Bakanlığı 2004 yılından beri yürüttüğü “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi”ni sonlandırdığını duyurdu. Demokrasi kültürü ve çoğunluk bilincini geliştirmeye yönelik bu projenin kaldırılma sebebi açıklanmadı ama sebep hepimizce malûm değil mi?

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TARİH

28 Nisan 2019

Bana öğüt verenler, zamanla delirdiler

Alman vatandaşı olmak isteyen o kız öğrencimize sesleniyorum: Sen dediklerimize hiç aldırma. Bizler, sana öğüt verip, zamanla delirenleriz!..

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