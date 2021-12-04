Galatasaray öne geçtiği maçta Altay'la berabere kaldı; galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düştü.
Nef Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan konuk takım, 17. dakikada Cesar Pinares'in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunda dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ayağından gelen golle beraberliği yakaladı. İlk yarı, 1-1'lik skorla sona erdi.
İkinci yarıda oyun, Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Daha çok gol pozisyonuna giren taraf olan sarı-kırmızılılar, 79. dakikada Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, müsabakanın 86. dakikasında Karamoko Bamba'nın penaltıdan bulduğu gole engel olamadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu skorla Galatasaray, 15. hafta sonunda 23 puana yükseldi. Haftaya lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde giren sarı-kırmızılılar, bu puan kaybıyla farkın 16'ya çıkmasını önleyemedi.
Altay ise puanını 18'e çıkardı.
"Cimbom" galibiyete hasret
Galatasaray'ın Süper Lig'deki kazanamama serisi 4 maça çıktı.
Son olarak ligin 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
Terim'siz 2 maçta 4 puan kaybetti
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in cezalı olduğu 2 maçta galip gelemedi.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında takımının başında yer alamadı.
Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 0-0 ve 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in olmadığı 2 maçta toplam 4 puan kaybetti.
Halil Dervişoğlu 2. kez fileleri sarstı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan Halil, 7. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ardından Altay maçında da fileleri havalandırdı.
Diagne, oyuna girdi golünü attı
Sarı-kırmızılı takımın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, oyuna girdikten 10 dakika sonra fileleri havalandırdı.
Müsabakanın 69. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 79. dakikadaki kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında gol sevinci yaşayan Diagne, ligde 14 maç sonra bulduğu golle ikinci kez skoru değiştirdi.
Altay, VAR ile penaltı kazandı
Konuk takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında penaltı kullandı.
Müsabakanın 83. dakikasında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi.
Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Karşılaşmanın 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
İzmir temsilcisi 8 maçtır kazanamıyor
Altay'ın Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Sezona iyi başlayan siyah-beyazlılar, son olarak 7. haftada sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. İzmir temsilcisi, sonrasında çıktığı 8 lig maçında 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet gördü.
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Stat: Nef
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 90+1 Babel), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 69 Morutan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Feghouli, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 69 Diagne)
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Dk. 79 Thaciano), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Paixao), Poko (Dk. 90+2 Erhan Çelenk), Kappel, Pinares (Dk. 68 Ceyhun Gülselam), Rodriguez (Dk. 68 Ahmed Rayan), Bamba
Goller: Dk. 17 Pinares, Dk. 86 Bamba (Penaltıdan) (Altay), Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 79 Diagne (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yedlin, Dk. 65 Muslera (Galatasaray), Dk. 20 Pinares, Dk. 50 Cebrail Karayel, Dk. 65 Zeki Yıldırım, Dk. 90+5 Bamba (Altay)
Karşılaşmanın önemli anları
16. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasına hareketlenen Mustafa Muhammed hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mısırlı futbolcunun vuruşunda son anda yatarak araya giren İbrahim Öztürk topu kornere gönderdi.
17. dakikada konuk takım öne geçti. Ceza sahası içi sağ köşesinde topla buluşan Pinares, Kappel ile verkaç yaptı. Penaltı noktasının sağında yeniden topu alan Şilili futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.
25. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson altıpasta kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Lis, yakın mesafeden üzerine sert gelen topu güçlükle önledi.
30. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topla bulunan Van Aanholt, yerden ortasını altıpas gerisine gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
32. dakikada Kappel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bamba, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fildişi Sahilli futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Muslera ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.
34. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği sağladı. Marcao'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek pasa hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda gelişine topu ortaya çevirdi. Altıpasa hareketlenen Halil Dervişoğlu, arka direkte uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.
53. dakikada Van Aanholt'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu top arka direkteki Feghouli'ye çarparak auta gitti.
55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun paralel pasında ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top yandan auta çıktı.
58. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Van Aanholt, ceza sahası içinde topla buluştu ve pasını uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'na çıkardı. Milli futbolcu, şutunda kaleci Lis savunmadan seken meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada Morutan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda savunmadan seken top az farkla yandan auta gitti.
79. dakikada Galatasaray öne geçti. Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen Diagne yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
82. dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Bamba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda Muslera sağına yatarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.
83. dakikada Altay, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün kafayla vurduğu top Berkan Kutlu'dan döndü. Önce devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR odasındaki Bahattin Şimşek'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, Berkan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıda topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-2.
Müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.