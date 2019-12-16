T24 LogoT24 Logo

Türkan Elçi

elciturkan@gmail.com

TARİH

16 Aralık 2019

Salondaki gözler

İnsanlar neden umuda sarılmaya bu denli teşne bırakılmışlar? Bu yüzyılda neden hâlâ kahramanlara ihtiyaç duyuyoruz?

Devamını Oku

TARİH

01 Eylül 2019

Kabil kendi ile yüzleşir

Türkan Elçi, Dünya Barış Günü için T24'e yazdı

Devamını Oku

TARİH

08 Mart 2017

Ne Clara Zetkin ne Roza Luxemburg

Dilim dönmez, başka kahramanlıkları anlatmaya Taybet Ana’nın sokak ortasındaki tülbendi sıcağı bitmeyen bir şehrin üzerinde dolaşıyorsa

Devamını Oku

TARİH

16 Mart 2016

Karıncayı okşamak

Dediklerine göre bahar gelmiş. Tahir ‘in başucuna nar ağacı fidanı dikeceğim. Tahir, nar ağaçlarını çok severdi...

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24