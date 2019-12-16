TARİH
16 Aralık 2019
İnsanlar neden umuda sarılmaya bu denli teşne bırakılmışlar? Bu yüzyılda neden hâlâ kahramanlara ihtiyaç duyuyoruz?Devamını Oku
TARİH
01 Eylül 2019
Türkan Elçi, Dünya Barış Günü için T24'e yazdıDevamını Oku
TARİH
08 Mart 2017
Dilim dönmez, başka kahramanlıkları anlatmaya Taybet Ana’nın sokak ortasındaki tülbendi sıcağı bitmeyen bir şehrin üzerinde dolaşıyorsaDevamını Oku
TARİH
16 Mart 2016
Dediklerine göre bahar gelmiş. Tahir ‘in başucuna nar ağacı fidanı dikeceğim. Tahir, nar ağaçlarını çok severdi...Devamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.