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Konuk Yazar

Tuğçe Erçetin

ercetintugceercetin@gmail.com

TARİH

02 Nisan 2020

Şapkadan tavşan çıkmazsa işler zor

Dünya ve Türkiye önümüzdeki süreçte iklim krizinden olası yeni salgınlara karşı bugün konuştuğumuz günlük siyasetin çok ötesinde bir gündemle karşı karşıya kalacak

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