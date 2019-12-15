Sinan Tepe

TARİH
15 Aralık 2019
Varamayan, yaşadığı toprakların bir parçası haline gelmiş, onunla bütünleşmiş bir yazarın anlatısıdırDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Oya Baydar'ın son romanı Köpekli Çocuklar Gecesi, farklılıklara tahammülü olmayan pervasız diktatörlerin, doğayı yok etmeye varan kazanma hırslarının karşısında halkların bir umut bulma telaşesini anlatmaktaDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Kazuo Ishiguro'nun romanı Beni Asla Bırakma, bedenleri üzerinde sonsuz tahakküme sahip olunan ve her an gözetim altında tutulanların hikayesi. Hayatlarını sağlıklı sürdürmek isteyen genel zenginliğe sahip azınlığın, üretimi ve zenginliği yaratacak güce sahip bedenler üzerindeki tahakkümünü anlatıyorDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Yeni romanı 'Beni Kör Kuyularda' da Hasan Ali Toptaş, incelikle işlenmiş bir Türkiye halet-i ruhiyesi sunmakta okuyucuya. Gerçeküstü öğeleri de kullanarak bizi farklı bir toplumsallığa davet etmekte ve masalsı fakat bir o kadar acımasız, çürümüş bir dünyadan seslenmekteDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Onur Ünlü roman yazarı olarak da adından söz ettireceğe, uzun yıllar okunacağa benziyor. Fakat yönetmen kimliğinden sonra üstlendiği romancı kimliğinin onu kitlesellikten bir nebze uzak tutacağını öngördüğümü söylemeliyim. Belki de bu, onun bilinçli bir tercihidirDevamını Oku
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