Sinan Tepe

Yeni romanı 'Beni Kör Kuyularda' da Hasan Ali Toptaş, incelikle işlenmiş bir Türkiye halet-i ruhiyesi sunmakta okuyucuya. Gerçeküstü öğeleri de kullanarak bizi farklı bir toplumsallığa davet etmekte ve masalsı fakat bir o kadar acımasız, çürümüş bir dünyadan seslenmekte