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T24 Haftalık Yazarı

Sinan Tepe

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TARİH

15 Aralık 2019

Yolda yitip gidenlerin öyküsü

Varamayan, yaşadığı toprakların bir parçası haline gelmiş, onunla bütünleşmiş bir yazarın anlatısıdır

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TARİH

08 Aralık 2019

Dünün sonu yarının başlangıcı: Köpekli Çocuklar Gecesi

Oya Baydar'ın son romanı Köpekli Çocuklar Gecesi, farklılıklara tahammülü olmayan pervasız diktatörlerin, doğayı yok etmeye varan kazanma hırslarının karşısında halkların bir umut bulma telaşesini anlatmakta

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TARİH

01 Aralık 2019

Kuşatılmış bedenin üretimi ve fedası: 'Beni Asla Bırakma'

Kazuo Ishiguro'nun romanı Beni Asla Bırakma, bedenleri üzerinde sonsuz tahakküme sahip olunan ve her an gözetim altında tutulanların hikayesi. Hayatlarını sağlıklı sürdürmek isteyen genel zenginliğe sahip azınlığın, üretimi ve zenginliği yaratacak güce sahip bedenler üzerindeki tahakkümünü anlatıyor

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TARİH

24 Kasım 2019

Bir seyirlik şölen olarak acı

Yeni romanı 'Beni Kör Kuyularda' da Hasan Ali Toptaş, incelikle işlenmiş bir Türkiye halet-i ruhiyesi sunmakta okuyucuya. Gerçeküstü öğeleri de kullanarak bizi farklı bir toplumsallığa davet etmekte ve masalsı fakat bir o kadar acımasız, çürümüş bir dünyadan seslenmekte

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TARİH

20 Ekim 2019

Karıncaların gün batımında bir Kızçocuğu

Onur Ünlü roman yazarı olarak da adından söz ettireceğe, uzun yıllar okunacağa benziyor. Fakat yönetmen kimliğinden sonra üstlendiği romancı kimliğinin onu kitlesellikten bir nebze uzak tutacağını öngördüğümü söylemeliyim. Belki de bu, onun bilinçli bir tercihidir

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