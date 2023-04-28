Sertuğ Çiçek

Anadolu Ajansı Bayburt’un Meclis’e yollayacağı milletvekili sayısının “ikiden bire düştüğünü” abonelerine geçti ama Bayburt son seçimde de, TBMM’ye bir milletvekili yollamıştı zaten! AA’nın haberindeki sadece 4 ilin milletvekili sayısında değişiklik olduğu bilgisi de, hem yanlış hem de eksikti