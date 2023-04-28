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Sertuğ Çiçek

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TARİH

28 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta ve Mersin'de olası milletvekili dağılımı

Gaziantep'te Yeşil Sol 2 çıkarıyor. Giresun'da İYİP kıl payıyla MHP'nin önünde. AKP Gümüşhane ve Hakkari'de kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Hatay'da sol seçmenin işi zor. Mersin'de dengeler değişiyor.

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TARİH

27 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Erzurum ve Eskişehir'de olası milletvekili dağılımı

Erzurum’da hesaplar karışık. Diyarbakır'da CHP 20 yıl sonra başarabilecek mi? Eskişehir'de dağılım tesine dönüyor. Edirne'de son koltuk yarışı. Erzincan'a denge geliyor.

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TARİH

26 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: Bursa, Çanakkale, Çankırı ve Çorum'da olası milletvekili dağılımı

Bursa'da Cumhur İttifakı 4 sandalye kaybederken kıl payı da olsa Yeşil Sol 1 sandalye kazanabilir. Meclis'teki hesap Çankırı'ya uymamış, zira burada Seçim Yasası değilikliği Millet İttifakı lehine sonuç doğuracak gibi görünüyor. Çanakkale ve Çorum seçmenleri ise, berrak bir tablo içinde gönüllerindeki partiye oy verebilecekler

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TARİH

25 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu ve Burdur'da olası milletvekili dağılımı

Balıkesir ve Bitlis'te "sandıkta ittifak" sonuçları değiştirebilir. Bilecik, Bingöl ve Bolu'da ittifak da stratejik oy da etkisiz

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TARİH

24 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: Antalya, Artvin ve Aydın'da olası milletvekili dağılımları

AKP Aydın'da 2 koltuk kaybederken kazananı ittifak politikaları belirliyor

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TARİH

23 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: Ankara'da 1., 2. ve 3. seçim bölgeleri ve Amasya'da olası milletvekili dağılımı

TİP Ankara'da yanlış bölgeden mi çekildi: TİP Ankara’da, son dakika manevrasıyla 1. Bölge’den çekilip Yeşil Sol’a destek verdi. Ancak bu bölgedeki çekilme sonuca etki edecek gibi görünmüyor. Oysa simülasyon, TİP 3. Bölge’den çekilmiş olsaydı ciddi etkileri olabileceğini gösteriyor!

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TARİH

22 Nisan 2023

Seçim simülasyonu: İstanbul 2. Bölge, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı'da olası milletvekili dağılımı

İstanbul 2'nci Bölge'de TİP kazanırsa CHP mi Yeşil Sol mu kaybediyor?

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TARİH

20 Nisan 2023

Hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağını, medyada okuduğunuz sayıların eksik ve yanlış olduğunu biliyor musunuz?

Anadolu Ajansı Bayburt’un Meclis’e yollayacağı milletvekili sayısının “ikiden bire düştüğünü” abonelerine geçti ama Bayburt son seçimde de, TBMM’ye bir milletvekili yollamıştı zaten! AA’nın haberindeki sadece 4 ilin milletvekili sayısında değişiklik olduğu bilgisi de, hem yanlış hem de eksikti

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