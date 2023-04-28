Sertuğ Çiçek

TARİH
28 Nisan 2023
Gaziantep'te Yeşil Sol 2 çıkarıyor. Giresun'da İYİP kıl payıyla MHP'nin önünde. AKP Gümüşhane ve Hakkari'de kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Hatay'da sol seçmenin işi zor. Mersin'de dengeler değişiyor.Devamını Oku
TARİH
27 Nisan 2023
Erzurum’da hesaplar karışık. Diyarbakır'da CHP 20 yıl sonra başarabilecek mi? Eskişehir'de dağılım tesine dönüyor. Edirne'de son koltuk yarışı. Erzincan'a denge geliyor.Devamını Oku
TARİH
26 Nisan 2023
Bursa'da Cumhur İttifakı 4 sandalye kaybederken kıl payı da olsa Yeşil Sol 1 sandalye kazanabilir. Meclis'teki hesap Çankırı'ya uymamış, zira burada Seçim Yasası değilikliği Millet İttifakı lehine sonuç doğuracak gibi görünüyor. Çanakkale ve Çorum seçmenleri ise, berrak bir tablo içinde gönüllerindeki partiye oy verebileceklerDevamını Oku
TARİH
25 Nisan 2023
Balıkesir ve Bitlis'te "sandıkta ittifak" sonuçları değiştirebilir. Bilecik, Bingöl ve Bolu'da ittifak da stratejik oy da etkisizDevamını Oku
TARİH
24 Nisan 2023
AKP Aydın'da 2 koltuk kaybederken kazananı ittifak politikaları belirliyorDevamını Oku
TARİH
23 Nisan 2023
TİP Ankara'da yanlış bölgeden mi çekildi: TİP Ankara’da, son dakika manevrasıyla 1. Bölge’den çekilip Yeşil Sol’a destek verdi. Ancak bu bölgedeki çekilme sonuca etki edecek gibi görünmüyor. Oysa simülasyon, TİP 3. Bölge’den çekilmiş olsaydı ciddi etkileri olabileceğini gösteriyor!Devamını Oku
TARİH
22 Nisan 2023
İstanbul 2'nci Bölge'de TİP kazanırsa CHP mi Yeşil Sol mu kaybediyor?Devamını Oku
TARİH
20 Nisan 2023
Anadolu Ajansı Bayburt’un Meclis’e yollayacağı milletvekili sayısının “ikiden bire düştüğünü” abonelerine geçti ama Bayburt son seçimde de, TBMM’ye bir milletvekili yollamıştı zaten! AA’nın haberindeki sadece 4 ilin milletvekili sayısında değişiklik olduğu bilgisi de, hem yanlış hem de eksiktiDevamını Oku
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