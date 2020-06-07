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T24 Haftalık Yazarı

Sait Fehmi Ağduk

hayatevinde@gmail.com

TARİH

07 Haziran 2020

Arka Ev'de tıkılıp kalmak

Korona günleri zor ve bir o kadar da özel. Sen de ailene ve dostlarına sımsıkı sarıl e mi?

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