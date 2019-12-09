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Konuk Yazar

Reyan Tuvi

reyantuvi@gmail.com

TARİH

09 Aralık 2019

Harcanmış emekler ülkesinde bir hasat

"Toprak yalan söylemez; fidanı dikersin, mahsul alırsın. Ben kendi halinde bir üreticiyim. Fındıklarım kimin midesinde sonlanır bilemem ama piyasayı öngörebilme şansı olan büyüklerin ufakları yuttuğunu biliyorum. Belki ben çok yakında kendi toprağımda maraba olacağım ama bu fındık ağaçları bu topraklarda büyümeye devam edecek."

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TARİH

19 Temmuz 2019

Mezartaşları ve Sur’un yeniden inşası

Sur, merhametsizce yükseliyor…

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TARİH

11 Aralık 2018

İlk tutanağı sanık polis hazırladı, en önemli delil ortadan kayboldu; Festus Okey davası 11 yıl sonra yeniden görülecek

Tenin siyahı, beyazı, kiri bir yana, asıl mesele vicdanlarımızdaki kiri nasıl silip atacağımız?

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TARİH

17 Haziran 2016

“Suriçi’ndeki yıkım, sadece insanlarına dair bir hukuksuzluk değil, tarihe karşı da suçtur!”

Nevin Soyukaya: Suriçi ancak insanıyla birlikte gerçek anlamda korunabilir

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TARİH

28 Mayıs 2016

Bu devlet bizi sevebilecek mi: 22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'ın belgeseli Documentarist İstanbul'da

Çomak'ın duruşması 1 Haziran'da Çağlayan'da, kızkardeşi Suna, "Halk bizi görebilirse ancak İlhan çıkabilir" diyor...

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TARİH

28 Mayıs 2016

Bu devlet bizi sevebilecek mi: 22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'ın belgeseli Documentarist İstanbul'da

Çomak'ın duruşması 1 Haziran'da Çağlayan'da, kızkardeşi Suna, "Halk bizi görebilirse ancak İlhan çıkabilir" diyor...

Devamını Oku

TARİH

28 Mayıs 2016

Bu devlet bizi sevebilecek mi: 22 yıldır tutuklu yargılanan İlhan Çomak'ın belgeseli Documentarist İstanbul'da

Çomak'ın duruşması 1 Haziran'da Çağlayan'da, kızkardeşi Suna, "Halk bizi görebilirse ancak İlhan çıkabilir" diyor...

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