Reyan Tuvi

TARİH
09 Aralık 2019
"Toprak yalan söylemez; fidanı dikersin, mahsul alırsın. Ben kendi halinde bir üreticiyim. Fındıklarım kimin midesinde sonlanır bilemem ama piyasayı öngörebilme şansı olan büyüklerin ufakları yuttuğunu biliyorum. Belki ben çok yakında kendi toprağımda maraba olacağım ama bu fındık ağaçları bu topraklarda büyümeye devam edecek."Devamını Oku
TARİH
19 Temmuz 2019
Sur, merhametsizce yükseliyor…Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2018
Tenin siyahı, beyazı, kiri bir yana, asıl mesele vicdanlarımızdaki kiri nasıl silip atacağımız?Devamını Oku
TARİH
17 Haziran 2016
Nevin Soyukaya: Suriçi ancak insanıyla birlikte gerçek anlamda korunabilirDevamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2016
Çomak'ın duruşması 1 Haziran'da Çağlayan'da, kızkardeşi Suna, "Halk bizi görebilirse ancak İlhan çıkabilir" diyor...Devamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2016
Çomak'ın duruşması 1 Haziran'da Çağlayan'da, kızkardeşi Suna, "Halk bizi görebilirse ancak İlhan çıkabilir" diyor...Devamını Oku
TARİH
28 Mayıs 2016
Çomak'ın duruşması 1 Haziran'da Çağlayan'da, kızkardeşi Suna, "Halk bizi görebilirse ancak İlhan çıkabilir" diyor...Devamını Oku
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