Osman Elbek

TARİH
15 Aralık 2019
Günümüzün hayatı, ne acı ki "insanın insana yabancılaşmasıdır"Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
(C)ezaevlerindeki insanların sağlığı ve hayatlarının tüm sorumluluğu, "suçları" ne olursa olsun devletlere aittir. Çünkü onların özgürlüğü, devlet tarafından kısıtlanmıştırDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Mutluluğun fetişleştirilmesi, bir göstergeye dönüştürülmesi ve "doktorluk" faaliyeti olarak pazarlanması çılgınlığı karşısında Cemal Süreya'nın "mutsuzluğa da var mısın?" dizelerine sığınmaktan başka elimden ne gelir kiDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Güvenlik eksenli bu yaklaşım, toplumsal dayanışmayı hem içerde hem dışarda yok ediyor.Devamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
7'den 77'ye Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkes, bütün bir yıl boyu, "alet işler, el övünür" hesabıyla durmaksızın çalışan aletlerde film çektiriyor, tetkik yaptırıyor ve aletlerin gösterdiği hastalıklar nedeniyle ilaç yutuyor, ameliyat oluyorDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
TBMM Genel Kurulu'na sunulan öneriyle, bu santrallerin havayı daha da kirleterek insanları öldürmesine devam etmeleri isteniyorDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
"Tek bir damla bile yeterli oluyor; kemiğe ulaşıncaya kadar yanıyor ve en kötü ihtimalle fosfor zehirlenmesinden ölüyorlar"Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Böbreği iyi çalışmayan kişiye değil, penis fonksiyonları "yetersiz" olana takıyoruz "iktidarsız" etiketini… Peki, topu topu 10-15 santimetre uzunluğundaki bir çıkıntı neden erkeği iktidar kılsın ki?!..Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Hekimi, hemşiresi ve bir bütün olarak sağlık camiası bugün farklı gerekçelerle ölüyor... Tıpkı bu ülkedeki diğer çalışanlar gibi...Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Devlet bürokrasisi ne derse desin UNICEF'in ifade ettiği gibi "savaş masraflı bir iştir"; hem de atılan binlerce ton "akıllı bomba"nın fiyatları çok pahalı olduğu için değilDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Bir önceki yüzyılın modernist değerlerini dahi yüzeysel ve şekli olarak algılamış bir toplumda olması istenen oldu ve postmodernite her şeyi zıvanadan çıkardıDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Büyük filozof Karl Popper'ın altını çizdiği gibi bilimin aslında doğruyu bir "arayış" faaliyeti olduğunu idrak edelimDevamını Oku
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