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T24 Haftalık Yazarı

Osman Elbek

osmanelbek@gmail.com

TARİH

15 Aralık 2019

Yaşamın koçları

Günümüzün hayatı, ne acı ki "insanın insana yabancılaşmasıdır"

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TARİH

08 Aralık 2019

(C)ezaevi ve(ya) sağlık

(C)ezaevlerindeki insanların sağlığı ve hayatlarının tüm sorumluluğu, "suçları" ne olursa olsun devletlere aittir. Çünkü onların özgürlüğü, devlet tarafından kısıtlanmıştır

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TARİH

01 Aralık 2019

Mutluluk doktoru

Mutluluğun fetişleştirilmesi, bir göstergeye dönüştürülmesi ve "doktorluk" faaliyeti olarak pazarlanması çılgınlığı karşısında Cemal Süreya'nın "mutsuzluğa da var mısın?" dizelerine sığınmaktan başka elimden ne gelir ki

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TARİH

24 Kasım 2019

Yeni duvarlar

Güvenlik eksenli bu yaklaşım, toplumsal dayanışmayı hem içerde hem dışarda yok ediyor.

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TARİH

17 Kasım 2019

Sağlıkta popülizm ve mutluluk

7'den 77'ye Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkes, bütün bir yıl boyu, "alet işler, el övünür" hesabıyla durmaksızın çalışan aletlerde film çektiriyor, tetkik yaptırıyor ve aletlerin gösterdiği hastalıklar nedeniyle ilaç yutuyor, ameliyat oluyor

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TARİH

10 Kasım 2019

"Kirletme izni"

TBMM Genel Kurulu'na sunulan öneriyle, bu santrallerin havayı daha da kirleterek insanları öldürmesine devam etmeleri isteniyor

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TARİH

03 Kasım 2019

Beyaz fosfor ve sarımsak kokusu

"Tek bir damla bile yeterli oluyor; kemiğe ulaşıncaya kadar yanıyor ve en kötü ihtimalle fosfor zehirlenmesinden ölüyorlar"

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TARİH

27 Ekim 2019

Vajinanın dişleri

Böbreği iyi çalışmayan kişiye değil, penis fonksiyonları "yetersiz" olana takıyoruz "iktidarsız" etiketini… Peki, topu topu 10-15 santimetre uzunluğundaki bir çıkıntı neden erkeği iktidar kılsın ki?!..

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TARİH

20 Ekim 2019

Sessiz ve kimsesiz

Hekimi, hemşiresi ve bir bütün olarak sağlık camiası bugün farklı gerekçelerle ölüyor... Tıpkı bu ülkedeki diğer çalışanlar gibi...

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TARİH

13 Ekim 2019

Barış sağlıktır

Devlet bürokrasisi ne derse desin UNICEF'in ifade ettiği gibi "savaş masraflı bir iştir"; hem de atılan binlerce ton "akıllı bomba"nın fiyatları çok pahalı olduğu için değil

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TARİH

06 Ekim 2019

"Anneme akademisyen olduğumu söylemeyin..."

Bir önceki yüzyılın modernist değerlerini dahi yüzeysel ve şekli olarak algılamış bir toplumda olması istenen oldu ve postmodernite her şeyi zıvanadan çıkardı

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TARİH

29 Eylül 2019

Episteme ve doksa

Büyük filozof Karl Popper'ın altını çizdiği gibi bilimin aslında doğruyu bir "arayış" faaliyeti olduğunu idrak edelim

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