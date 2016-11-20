Orhan Alkaya

TARİH
20 Kasım 2016
Neye inanırsa onu söyler ve bedeli neyse gülümseyerek öderDevamını Oku
TARİH
14 Şubat 2014
AKP, ustalıklı olduğu kadar çaresiz bir rota tespit etti: Bu yerel seçim bir güven oylamasıdır!Devamını Oku
TARİH
17 Ocak 2014
Bugün, yevmiyeli hukuk döneminde yaşanan ise, Susurluk’u aratan bir facia. 7 Şubat 2012’de başlatılan yevmiyeli hukuk, belli ki bir süre daha devam edecek.Devamını Oku
TARİH
10 Ocak 2014
Yolsuzluk operasyonlarına ilk reaksiyonu, operasyonları yürüten Yargı ve Emniyet görevlilerini askıya almak olan Yürütme ile neyi, nasıl konuşabiliriz?Devamını Oku
TARİH
28 Aralık 2013
Romanlarını, oyun yazarlığını ve en az önemsenen şairliğini ayrı tutuyorum elbette, Aziz Nesin büyük bir hikâyeciydi. Homeros soyundan gelenlerdendi, kayıt tutanlardan.Devamını Oku
TARİH
20 Aralık 2013
Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” romanının post modern bir versiyonu mu bu, 17 Aralık edisyonunda ortalığa saçılanlar? Babaların ve oğulların zihniyetinin “aynılığı” üzerine bir hiper text yazılsa enfes olur muydu?Devamını Oku
TARİH
14 Aralık 2013
Lizbon’daki ikinci gece, 1994 senesi, sabaha doğru ağlayarak uyanmıştım. Bir rüyadan uyanmıştım aslında.Devamını Oku
TARİH
30 Kasım 2013
29 Kasım öğle üzeri, tesadüfen Başbakan’ı dinledim. Bir miktar belediye başkanı adayını açıklamak üzere konuşuyordu. Hakim havası ise, her zamanki üstenci, kibir yüklü tonu barındırmakla beraber, hayli korkmuş bir müdebbir tüccara bodoslamış gibiydi.Devamını Oku
TARİH
23 Kasım 2013
Kimin kazanacığından daha fazla, kimin kaybedeceğinin önem arz ettiği bir seçim döngüsüne giriyoruz.Devamını Oku
TARİH
15 Kasım 2013
Önümüzde üç seçim var. Şanslıyız, çünkü ilki yerel yönetim seçimi. Burada bir partiye değil, bir vaade, uygulanabilirliği isbat edilmiş bir projeye oy vereceğiz.Devamını Oku
TARİH
01 Kasım 2013
Diyebilirim ki, TBMM’nin en bıyıksız günüydü bugün. Arkası bence pek de önemli değil. Beş ayrı kadın hatip, erkek egemen dili ve yaşantıyı âdeta sigaya çekti, yetinmedi, fırçaladı, kadın kimliğine bürünmüş erkek söylemini darmadağın etti.Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2013
AKP gibi, neredeyse yüz seksen senelik bir kin, Doğu-Batı paradigmasından üretilmiş mağduriyet üzerinden siyaset yapan bir siyasi hareketten elbette hoşlanmıyorumDevamını Oku
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