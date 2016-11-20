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Orhan Alkaya

orhanalkaya@gmail.com

TARİH

20 Kasım 2016

Ödemişli Terzi Sadık’ın hakyemez evladı

Neye inanırsa onu söyler ve bedeli neyse gülümseyerek öder

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TARİH

14 Şubat 2014

Yurttaş kimin umurunda, varsa yoksa referandum

AKP, ustalıklı olduğu kadar çaresiz bir rota tespit etti: Bu yerel seçim bir güven oylamasıdır!

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TARİH

17 Ocak 2014

SS: Susurluk’tan sonra

Bugün, yevmiyeli hukuk döneminde yaşanan ise, Susurluk’u aratan bir facia. 7 Şubat 2012’de başlatılan yevmiyeli hukuk, belli ki bir süre daha devam edecek.

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TARİH

10 Ocak 2014

Gündem Randevuevi’nden çıkış yolları

Yolsuzluk operasyonlarına ilk reaksiyonu, operasyonları yürüten Yargı ve Emniyet görevlilerini askıya almak olan Yürütme ile neyi, nasıl konuşabiliriz?

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TARİH

28 Aralık 2013

Hırsız Var-Komünist Var

Romanlarını, oyun yazarlığını ve en az önemsenen şairliğini ayrı tutuyorum elbette, Aziz Nesin büyük bir hikâyeciydi. Homeros soyundan gelenlerdendi, kayıt tutanlardan.

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TARİH

20 Aralık 2013

Yüz elli yıl sonra Babalar ve Oğullar

Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” romanının post modern bir versiyonu mu bu, 17 Aralık edisyonunda ortalığa saçılanlar? Babaların ve oğulların zihniyetinin “aynılığı” üzerine bir hiper text yazılsa enfes olur muydu?

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TARİH

14 Aralık 2013

Bir rüyaya uyanmak

Lizbon’daki ikinci gece, 1994 senesi, sabaha doğru ağlayarak uyanmıştım. Bir rüyadan uyanmıştım aslında.

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TARİH

30 Kasım 2013

“Dark side of the moon” Başbakan’ı korkutuyor mu?

29 Kasım öğle üzeri, tesadüfen Başbakan’ı dinledim. Bir miktar belediye başkanı adayını açıklamak üzere konuşuyordu. Hakim havası ise, her zamanki üstenci, kibir yüklü tonu barındırmakla beraber, hayli korkmuş bir müdebbir tüccara bodoslamış gibiydi.

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TARİH

23 Kasım 2013

2014: Kimin Kaybedeceği Daha Önemli

Kimin kazanacığından daha fazla, kimin kaybedeceğinin önem arz ettiği bir seçim döngüsüne giriyoruz.

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TARİH

15 Kasım 2013

Sıra sizde arkadaşlar, bir projeniz var mı?

Önümüzde üç seçim var. Şanslıyız, çünkü ilki yerel yönetim seçimi. Burada bir partiye değil, bir vaade, uygulanabilirliği isbat edilmiş bir projeye oy vereceğiz.

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TARİH

01 Kasım 2013

Meclis Erkekliğini Kaybeder mi?

Diyebilirim ki, TBMM’nin en bıyıksız günüydü bugün. Arkası bence pek de önemli değil. Beş ayrı kadın hatip, erkek egemen dili ve yaşantıyı âdeta sigaya çekti, yetinmedi, fırçaladı, kadın kimliğine bürünmüş erkek söylemini darmadağın etti.

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TARİH

25 Ekim 2013

Seçim sath-ı mailinde

AKP gibi, neredeyse yüz seksen senelik bir kin, Doğu-Batı paradigmasından üretilmiş mağduriyet üzerinden siyaset yapan bir siyasi hareketten elbette hoşlanmıyorum

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