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Ömer Taşpınar

OTASPINAR@brookings.edu

TARİH

04 Mayıs 2018

Washington'dan bir Türkiye analizi

Batı’nın çifte standartları veya artan İslam fobisi gibi konularda Türkiye haklı olsa bile, Erdoğan kendi sicili nedeniyle ciddiye alınmıyor

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TARİH

07 Nisan 2017

Trump'ın dünyaya mesajı: Kasabada yeni bir şerif var

Sürpriz faktörü Trump'un atacağı adımları öngörmeyi zorlaştırıyor

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TARİH

18 Kasım 2016

Trump ve popülizmin zaferi

Trump kabinesi, Türkiye'ye benzeyecek gibi görünüyor

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TARİH

18 Haziran 2015

Washington hangi koalisyonu tercih eder?

Washington açısından seçimler komaya giren Türk demokrasisinin halen hayat sinyalleri verdiğini tescil etti

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TARİH

29 Ekim 2014

Türkiye'de demokrasi ''makul şüphe'' altında

Artık Batı medyasında Türkiye analizleri “demokrasi-otokrasi” düzleminde yapılıyor

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TARİH

17 Eylül 2014

Eski ve Yeni Türkiye'de Bitmeyen Özgürlük Arayışı

“Önceleri askerî vesayet çerçevesinde Kemalist önyargıya sahip yargı ve basın artık AKP'yi koruyan ve kollayan bir önyargı sergiliyor."

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TARİH

18 Ağustos 2014

İktidar, medya ve kutuplaşma

Bağımsız bir medya gelişmedikçe kutuplaşma stratejisi başarıyla sürecek

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TARİH

06 Haziran 2014

Çin modeli ve yeni Türkiye

Avrupa’da kırk yıllık Demir Perde yıkılırken, gözler heyecanla aynı dönemde Çin’e çevrilmişti. Ama Çin Komünist Partisi öyle kolay kolay ipleri elinden bırakmaya niyetli değildi

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TARİH

02 Mayıs 2014

Türkiye’nin ABD’ye değişmeyen komplocu bakışı

Dünya genelinde yapılan birçok kamuoyu araştırmasında Türkiye’deki Amerikan karşıtlığı rekor seviyede seyretmeye devam ediyor.

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TARİH

02 Nisan 2014

Seçim sonrası Türkiye çelişkileri

'Otoriter bir AKP, demokrasi gerektiren Kürt meselesine nasıl çözüm bulacak? İşte burada Erdoğan’ın siyasi hesapları ve makyavelist pragmatizmi devreye giriyor'

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TARİH

28 Mart 2014

ABD seçimlere nasıl bakıyor?

Adettendir. Türkiye ne zaman kritik bir döneme girse, ABD gelişmeleri nasıl görüyor, kimi tutuyor, kimi sevmiyor, nasıl bir Türkiye istiyor diye sorulur.

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