Ömer Taşpınar

TARİH
04 Mayıs 2018
Batı’nın çifte standartları veya artan İslam fobisi gibi konularda Türkiye haklı olsa bile, Erdoğan kendi sicili nedeniyle ciddiye alınmıyorDevamını Oku
TARİH
07 Nisan 2017
Sürpriz faktörü Trump'un atacağı adımları öngörmeyi zorlaştırıyorDevamını Oku
TARİH
18 Kasım 2016
Trump kabinesi, Türkiye'ye benzeyecek gibi görünüyorDevamını Oku
TARİH
18 Haziran 2015
Washington açısından seçimler komaya giren Türk demokrasisinin halen hayat sinyalleri verdiğini tescil ettiDevamını Oku
TARİH
29 Ekim 2014
Artık Batı medyasında Türkiye analizleri “demokrasi-otokrasi” düzleminde yapılıyorDevamını Oku
TARİH
17 Eylül 2014
“Önceleri askerî vesayet çerçevesinde Kemalist önyargıya sahip yargı ve basın artık AKP'yi koruyan ve kollayan bir önyargı sergiliyor."Devamını Oku
TARİH
18 Ağustos 2014
Bağımsız bir medya gelişmedikçe kutuplaşma stratejisi başarıyla sürecekDevamını Oku
TARİH
06 Haziran 2014
Avrupa’da kırk yıllık Demir Perde yıkılırken, gözler heyecanla aynı dönemde Çin’e çevrilmişti. Ama Çin Komünist Partisi öyle kolay kolay ipleri elinden bırakmaya niyetli değildiDevamını Oku
TARİH
02 Mayıs 2014
Dünya genelinde yapılan birçok kamuoyu araştırmasında Türkiye’deki Amerikan karşıtlığı rekor seviyede seyretmeye devam ediyor.Devamını Oku
TARİH
02 Nisan 2014
'Otoriter bir AKP, demokrasi gerektiren Kürt meselesine nasıl çözüm bulacak? İşte burada Erdoğan’ın siyasi hesapları ve makyavelist pragmatizmi devreye giriyor'Devamını Oku
TARİH
28 Mart 2014
Adettendir. Türkiye ne zaman kritik bir döneme girse, ABD gelişmeleri nasıl görüyor, kimi tutuyor, kimi sevmiyor, nasıl bir Türkiye istiyor diye sorulur.Devamını Oku
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