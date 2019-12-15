Mustafa Kavgacı

Belki birbirleriyle daha evvel hiç tanışmamış olan ve aralarında akrabalık ilişkisi bulunmamasına rağmen enteresan bir şekilde aynı soyadı taşıyan üç sporcu; Randolph Turpin, Melvin Turpin ve Najai Turpin de intihar ettikten sonra garip bir dünyanın izbe bir barında karşılaşmışlardır!..