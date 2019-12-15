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T24 Haftalık Yazarı

Mustafa Kavgacı

mustafakavgaci@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Ulis'in kaçışı: Ulysses Kokkinos

O, Türkiye'de Yunan, Yunanistan'da Türk. Yeşil sahaların rock yıldızı, bitmeyen gecelerin serseri futbolcusu. O, Avustralya'nın George Best'i…

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TARİH

08 Aralık 2019

Polo sahasında bir kadın: Sue Sally Hale

Sue, kabul görmediği turnuvalara katılmak için olağan dışı bir yol bulmuş. Üvey babasının çalıştığı Hollywood stüdyolarına gidip makyözlerden küçük bir yardım alıyormuş. Önce göğüslerini vücuduna sıkıca yapıştırıyormuş, ardından takma bir bıyık takıp, son olarak da uzun saçlarını kaskının içine dolduruyormuş. Görüntü gayet uygun. Bu kılık değiştirme işlemi sayesinde yıllar boyu turnuvalarda yer almış Sue

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TARİH

01 Aralık 2019

Olimpiyatlarda bir sokak çocuğu: Bill Schuffenhauer

Yarış başladığında, Bill, tüm gücüyle kızağı itmeye başladı. Müthiş bir sürate ulaştılar. Bill öyle bir hızla koşuyordu ki, sanki bir hayattan kaçıp diğerine yetişmeye çalışıyordu

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TARİH

24 Kasım 2019

Sahada bir ressam: Ernie Barnes

Ernie'nin içinde büyüyen sanat tutkusu onu önce kâğıda kaleme, sonra ise fırçaya tuvale doğru yakınlaştıracaktı

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TARİH

17 Kasım 2019

Jane için bir ağıt: Dan Jansen

Ablasına verdiği sözü tutmuş olmanın gururunu yaşıyordu. Kucağında onun adını verdiği kızıyla, pistin etrafında tur atarken…

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TARİH

10 Kasım 2019

Tek elli bir atıcı: Jim Abbott

O, bu oyunu herkesten farklı oynamak zorundaydı. Ancak bu herkesten daha iyi oynayamayacağı anlamına gelmiyordu

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TARİH

03 Kasım 2019

Futbolun kraliçesi: Sissi

Kadınların futbol oynamasının yasak olduğu yetmişli yılların Brezilya'sında, top tepmeye pek meraklı olan küçük bir kız çıktı ortaya. Sisleide do Amor Lima ya da bilinen ismiyle Sissi…

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TARİH

27 Ekim 2019

Turpin'in laneti

Belki birbirleriyle daha evvel hiç tanışmamış olan ve aralarında akrabalık ilişkisi bulunmamasına rağmen enteresan bir şekilde aynı soyadı taşıyan üç sporcu; Randolph Turpin, Melvin Turpin ve Najai Turpin de intihar ettikten sonra garip bir dünyanın izbe bir barında karşılaşmışlardır!..

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TARİH

20 Ekim 2019

Önce Bannister vardı

Onun yansımalarını bugün Kipchoge'de ve nicelerinde görüyoruz

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TARİH

13 Ekim 2019

Kısa bir adam, kısa bir hayat: Eddie Gaedel

Eddie Gaedel, beyzbol tarihinin en kısa boylu profesyonel oyuncusuydu. Aynı zamanda spor dünyasının kirli yüzünün 15 dakikalığına ünlü edip sonra dönüp bakmadığı hayatlardan bir diğeriydi

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TARİH

06 Ekim 2019

Bir zamanlar Mookie Blaylock

O şimdi hüküm giymiş bir suçlu. Bir katil… Bir zamanlar ise parkelerde fırtınalar estirirdi. Lakabı o dönemin çocuklarına verilir, müzik gruplarına ilham olurdu

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TARİH

29 Eylül 2019

Pamuk tarlasından golf sahasına: Lee Trevino

Kazandığı sayısız turnuvayla golf efsaneleri arasında yerini alan Lee Trevino, kariyerinin sonlarında televizyonda yorumculuk da yaptı. Televizyon dünyasının onun kişiliğine son derece uygun olduğu söylenebilir. Zira, o golf sahalarındaki en konuşkan, en neşeli isimlerin başında geliyordu

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