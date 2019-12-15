Mustafa Kavgacı

TARİH
15 Aralık 2019
O, Türkiye'de Yunan, Yunanistan'da Türk. Yeşil sahaların rock yıldızı, bitmeyen gecelerin serseri futbolcusu. O, Avustralya'nın George Best'i…Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Sue, kabul görmediği turnuvalara katılmak için olağan dışı bir yol bulmuş. Üvey babasının çalıştığı Hollywood stüdyolarına gidip makyözlerden küçük bir yardım alıyormuş. Önce göğüslerini vücuduna sıkıca yapıştırıyormuş, ardından takma bir bıyık takıp, son olarak da uzun saçlarını kaskının içine dolduruyormuş. Görüntü gayet uygun. Bu kılık değiştirme işlemi sayesinde yıllar boyu turnuvalarda yer almış SueDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Yarış başladığında, Bill, tüm gücüyle kızağı itmeye başladı. Müthiş bir sürate ulaştılar. Bill öyle bir hızla koşuyordu ki, sanki bir hayattan kaçıp diğerine yetişmeye çalışıyorduDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Ernie'nin içinde büyüyen sanat tutkusu onu önce kâğıda kaleme, sonra ise fırçaya tuvale doğru yakınlaştıracaktıDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Ablasına verdiği sözü tutmuş olmanın gururunu yaşıyordu. Kucağında onun adını verdiği kızıyla, pistin etrafında tur atarken…Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
O, bu oyunu herkesten farklı oynamak zorundaydı. Ancak bu herkesten daha iyi oynayamayacağı anlamına gelmiyorduDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Kadınların futbol oynamasının yasak olduğu yetmişli yılların Brezilya'sında, top tepmeye pek meraklı olan küçük bir kız çıktı ortaya. Sisleide do Amor Lima ya da bilinen ismiyle Sissi…Devamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Belki birbirleriyle daha evvel hiç tanışmamış olan ve aralarında akrabalık ilişkisi bulunmamasına rağmen enteresan bir şekilde aynı soyadı taşıyan üç sporcu; Randolph Turpin, Melvin Turpin ve Najai Turpin de intihar ettikten sonra garip bir dünyanın izbe bir barında karşılaşmışlardır!..Devamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Onun yansımalarını bugün Kipchoge'de ve nicelerinde görüyoruzDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Eddie Gaedel, beyzbol tarihinin en kısa boylu profesyonel oyuncusuydu. Aynı zamanda spor dünyasının kirli yüzünün 15 dakikalığına ünlü edip sonra dönüp bakmadığı hayatlardan bir diğeriydiDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
O şimdi hüküm giymiş bir suçlu. Bir katil… Bir zamanlar ise parkelerde fırtınalar estirirdi. Lakabı o dönemin çocuklarına verilir, müzik gruplarına ilham olurduDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Kazandığı sayısız turnuvayla golf efsaneleri arasında yerini alan Lee Trevino, kariyerinin sonlarında televizyonda yorumculuk da yaptı. Televizyon dünyasının onun kişiliğine son derece uygun olduğu söylenebilir. Zira, o golf sahalarındaki en konuşkan, en neşeli isimlerin başında geliyorduDevamını Oku
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