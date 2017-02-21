Murat Paker

TARİH
21 Şubat 2017
Travmatik olayın en temel etkilerinden biri kişinin sembolizasyon kapasitesine ket vurmasıdır. O anlar için söz yoktur, kurulamaz haldedir.Devamını Oku
TARİH
28 Ağustos 2016
Darbe tahayyülü, başka bütün siyasi tahayyüller gibi, belli bir sosyo-politik bağlamda can buluyor. O sosyo-politik bağlam ne denli demokratsa, darbe hayali kurmak o kadar zorlaşıyorDevamını Oku
TARİH
11 Temmuz 2016
Değişik tonlarıyla baskı, asimilasyon ve şiddet politikalarının işe yaramadığı açık değil mi?Devamını Oku
TARİH
02 Nisan 2016
Demokrasi ve barış olmazsa, ne kadar istersek isteyelim, güvenlik de olmayacak. Bunu herkese anlatabilmemiz lazımDevamını Oku
TARİH
13 Mart 2016
Türkiye’nin siyasi ahvalini tanımlamak için öğrenme-özürlü çok hafif kalıyor...Devamını Oku
TARİH
23 Ocak 2016
Akademisyenleri terörist diye beyhude yaftalamaya çalışacağınıza, nasıl çözeceksiniz bu meseleyi anlatın lütfenDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2015
Güle güle sevgili Tahir Elçi. Unutmayacağız!Devamını Oku
TARİH
17 Kasım 2015
7 Haziran - 1 Kasım arasındaki dönem istikrarsızlığın nasıl ustaca kullanılabileceğinin göstergesiDevamını Oku
TARİH
30 Ekim 2015
Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun HDP’ye çok ihtiyacı var, kıymetini bilelimDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2015
Ani ve trajik ölümlerde bu yas süreci daha da karmaşık ve zor bir hal alır, çok daha uzun sürebilirDevamını Oku
TARİH
29 Temmuz 2015
Erdoğan ve AKP’yi barutla değil, barışçıl HDP fikriyatı ve eylemi ile yenebilirizDevamını Oku
TARİH
11 Temmuz 2015
AKP, çözüm sürecinde HDP’yi dinlerse MHP’yi ham yapacak; dinlemeyip eskisi gibi burnunun dikine giderse MHP tarafından ham yapılacaktırDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.