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Murat Paker

muratpaker@gmail.com

TARİH

21 Şubat 2017

Travma psikolojisi, travma terapisi

Travmatik olayın en temel etkilerinden biri kişinin sembolizasyon kapasitesine ket vurmasıdır. O anlar için söz yoktur, kurulamaz haldedir.

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TARİH

28 Ağustos 2016

Darbe Girişimi - 1

Darbe tahayyülü, başka bütün siyasi tahayyüller gibi, belli bir sosyo-politik bağlamda can buluyor. O sosyo-politik bağlam ne denli demokratsa, darbe hayali kurmak o kadar zorlaşıyor

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TARİH

11 Temmuz 2016

Büyü yapsak Kürt sorunu biter mi?

Değişik tonlarıyla baskı, asimilasyon ve şiddet politikalarının işe yaramadığı açık değil mi?

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TARİH

02 Nisan 2016

Korku tüneli

Demokrasi ve barış olmazsa, ne kadar istersek isteyelim, güvenlik de olmayacak. Bunu herkese anlatabilmemiz lazım

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TARİH

13 Mart 2016

Anti-sosyal bir psikoz

Türkiye’nin siyasi ahvalini tanımlamak için öğrenme-özürlü çok hafif kalıyor...

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TARİH

23 Ocak 2016

Barış için Akademisyenler bildirisinin ortaya döktükleri

Akademisyenleri terörist diye beyhude yaftalamaya çalışacağınıza, nasıl çözeceksiniz bu meseleyi anlatın lütfen

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TARİH

30 Kasım 2015

Karanlık çağ

Güle güle sevgili Tahir Elçi. Unutmayacağız!

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TARİH

17 Kasım 2015

AKP’nin hormonlu kumarı tuttu

7 Haziran - 1 Kasım arasındaki dönem istikrarsızlığın nasıl ustaca kullanılabileceğinin göstergesi

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TARİH

30 Ekim 2015

1 Kasım seçimine giderken savaş-barış ikileminde ne istiyoruz?

Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun HDP’ye çok ihtiyacı var, kıymetini bilelim

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TARİH

27 Ekim 2015

Katliamdan da beter bir noktadayız!

Ani ve trajik ölümlerde bu yas süreci daha da karmaşık ve zor bir hal alır, çok daha uzun sürebilir

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TARİH

29 Temmuz 2015

Erdoğan'ın son barutuna su dökmek

Erdoğan ve AKP’yi barutla değil, barışçıl HDP fikriyatı ve eylemi ile yenebiliriz

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TARİH

11 Temmuz 2015

7 Haziran seçimlerinden sonra nereye?

AKP, çözüm sürecinde HDP’yi dinlerse MHP’yi ham yapacak; dinlemeyip eskisi gibi burnunun dikine giderse MHP tarafından ham yapılacaktır

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