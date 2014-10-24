Murat Aksoy

TARİH
24 Ekim 2014
Cumartesi anneleri 500 haftadır kayıplarını arıyor, 500 haftadır adalet arıyor olacaklar...Devamını Oku
TARİH
22 Ekim 2014
Son konuşulan yol haritası Kürt sorununun hiç olmazsa seçimlere kadar yönetmeyi hedefleyen zaman kazanma taktiğidirDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2014
Sokak ve meydanlardaki protestolar da siyasetin bir yoludur. Hep de öyle olmuştur.Devamını Oku
TARİH
17 Ekim 2014
AK Parti, siyaseti sokağa iterek, sokağı marjinalize edip, toplumsal meşruiyetini algı yönetimiyle konsolide etmek istemektedirDevamını Oku
TARİH
15 Ekim 2014
AK Parti çözüm istiyor. Ama bunu demokratik haklar, eşitlik, anayasal vatandaşlık temelinde değil ataerki zihniyet içinde din kardeşliğini esas alan bir modelde gerçekleşmesini istiyorDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2014
AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’yi eleştirirken kullandıkları siyasal meşruiyet eleştirileri ve demokratik tüm argümanları, son yıllarda kendi pratikleri ile çelişir durumdadırDevamını Oku
TARİH
10 Ekim 2014
AK Parti devletinin tüm mağdurlarının sivil ve siyasal alanda demokrasi ve özgürlük temelli biz uzlaşma, bir demokrasi koalisyonu kurması çok önemlidirDevamını Oku
TARİH
08 Ekim 2014
Çözüm farklılıkların kamusal alanda zenginlik olduğunu içselleştirebilmekte. Çözüm farklı olanlar birlikte ve eşit yaşamayı içselleştirmekteDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2014
MHP'nin tezkereye vermiş olduğu destek onu, Türkiyeli yapmadığı gibi MHP'yi de tek başına milliyetçi yapmıyor.Devamını Oku
TARİH
01 Ekim 2014
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürtler son yıllarda hızla bir uluslaşma süreci yaşıyorlar.Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2014
AK Parti sadece bugünü değil, geleceğimiz olan genç dimağları da kutuplaştırıcı siyasetinin parçası haline getirmektedirDevamını Oku
TARİH
28 Eylül 2014
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek-Böke: Bank Asya’ya ilgili açıklamalar suçturDevamını Oku
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