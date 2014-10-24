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Murat Aksoy

murataksoy34@gmail.com

TARİH

24 Ekim 2014

Bu Cumartesi annelerimizi yalnız bırakmayalım

Cumartesi anneleri 500 haftadır kayıplarını arıyor, 500 haftadır adalet arıyor olacaklar...

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TARİH

22 Ekim 2014

Erdoğan ve Öcalan pragmatizminin sonu

Son konuşulan yol haritası Kürt sorununun hiç olmazsa seçimlere kadar yönetmeyi hedefleyen zaman kazanma taktiğidir

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TARİH

20 Ekim 2014

Siyasetin yeni aracı: Sivil İtaatsizlik

Sokak ve meydanlardaki protestolar da siyasetin bir yoludur. Hep de öyle olmuştur.

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TARİH

17 Ekim 2014

AK Parti’nin hedefi siyaseti sokağa itmek

AK Parti, siyaseti sokağa iterek, sokağı marjinalize edip, toplumsal meşruiyetini algı yönetimiyle konsolide etmek istemektedir

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TARİH

15 Ekim 2014

Çözüm yol haritasından değil demokrasiden geçiyor

AK Parti çözüm istiyor. Ama bunu demokratik haklar, eşitlik, anayasal vatandaşlık temelinde değil ataerki zihniyet içinde din kardeşliğini esas alan bir modelde gerçekleşmesini istiyor

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TARİH

13 Ekim 2014

Dünya 5’ten, Türkiye de AK Parti’den büyüktür

AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’yi eleştirirken kullandıkları siyasal meşruiyet eleştirileri ve demokratik tüm argümanları, son yıllarda kendi pratikleri ile çelişir durumdadır

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TARİH

10 Ekim 2014

İç savaş AK Parti’yi kurtarmaz

AK Parti devletinin tüm mağdurlarının sivil ve siyasal alanda demokrasi ve özgürlük temelli biz uzlaşma, bir demokrasi koalisyonu kurması çok önemlidir

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TARİH

08 Ekim 2014

Erdoğan ve Davutoğlu’nun ‘ontolojik’ savaşı

Çözüm farklılıkların kamusal alanda zenginlik olduğunu içselleştirebilmekte. Çözüm farklı olanlar birlikte ve eşit yaşamayı içselleştirmekte

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TARİH

06 Ekim 2014

Türkiye'nin değil AK Parti'nin savaşı

MHP'nin tezkereye vermiş olduğu destek onu, Türkiyeli yapmadığı gibi MHP'yi de tek başına milliyetçi yapmıyor.

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TARİH

01 Ekim 2014

AK Parti Öcalan'ı sigorta mı görüyor?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürtler son yıllarda hızla bir uluslaşma süreci yaşıyorlar.

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TARİH

29 Eylül 2014

Bir çocuklar kalmıştı kutuplaştırmadığınız

AK Parti sadece bugünü değil, geleceğimiz olan genç dimağları da kutuplaştırıcı siyasetinin parçası haline getirmektedir

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TARİH

28 Eylül 2014

'Ekonomide de üstünlerin hukuku geçerli hale geliyor'

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek-Böke: Bank Asya’ya ilgili açıklamalar suçtur

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