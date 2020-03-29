Metin Kaan Kurtuluş

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
29 Mart 2020
20 yıl sonra hâlâ Kid A'in temaları 2000'de olduğu kadar tanıdık. İlginç olan şeyse, Kid A'in temaları 2000 ve 2020'de insanlar için ne kadar tanıdıksa, 2040'da da öyle olacak...
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