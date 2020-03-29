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T24 Haftalık Yazarı

Metin Kaan Kurtuluş

kurtulus@t24.com.trTwitter

TARİH

29 Mart 2020

20. yılında Kid A

20 yıl sonra hâlâ Kid A'in temaları 2000'de olduğu kadar tanıdık. İlginç olan şeyse, Kid A'in temaları 2000 ve 2020'de insanlar için ne kadar tanıdıksa, 2040'da da öyle olacak...

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