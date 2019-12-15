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T24 Haftalık Yazarı

Memetcan Demiray

memetcandemiray@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Derwall devriminden 'şerefli' 5-0'lara!..

Futbol takımlarımızın Avrupa'da sonuncu olmasıyla Türkiye'nin at ve eşek eti ithal etmesi arasında tuhaf bir bağlantı var sanki...

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TARİH

08 Aralık 2019

Kezzaplı, tacizli ve intiharlı: İşte 'Türk aile yapısı'!

Yıllardır devlet eliyle dayatılan 'milliyetçi - mukaddesatçı' ahlakın vardığı noktada çivisi çıkmış ataerkil bir toplum ve sayısız kadın cinayetini görüyoruz

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TARİH

01 Aralık 2019

Kanal Varoşistan!

İstanbul gibi kadim şehirleri özel kılan, ona "kazandırılan dev eserler" değil, tarihsellik ve yerleşik kültürdür

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TARİH

24 Kasım 2019

'Dijital-kolera günleri'nde aşk

'İslami' kesimin kutlama videoları bize sadece politik ve ekonomik mesajlar vermiyor, aynı zamanda en özel duyguların bile sanal âlemde nasıl 'teşhir nesnesi' haline geldiğini hatırlatıyor

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TARİH

17 Kasım 2019

"Atatürk'e benzeyen adam" ile bir buçuk iskender keyfi!..

Göksal Kaya şu sıralar yine çok gündemde... Hayranları onu düğünlerde baş köşeye oturturken kimileri de bu duruma isyan ediyor ve Kaya'nın "yasaklanmasını" istiyor!

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TARİH

10 Kasım 2019

Milliyetçiliğin panzehiri: Dünyayı tanımak...

Böyle içe kapanmaya devam edersek daha çok ıspanaktan zehirlenir, Diyanet videoları izler, otizmli çocukları yuhalarız

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TARİH

03 Kasım 2019

'İmparator'dan 'FT'ye: Fatih Terim'in yolu

Bir futbol bilgesi mi, ego ve kibir abidesi mi? Galatasaray Teknik Direktörü'nün her açıklaması bu tartışmayı yeniden alevlendiriyor

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TARİH

27 Ekim 2019

Chat odalarından WhatsApp'a: 23 yıllık internet serüvenimiz

1996'da çok popüler olan bir web sitesini bugün hatırlamıyoruz bile. Dijital mecralar hızla değişirken gündelik hayatımızı da radikal biçimde dönüştürüyor

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TARİH

20 Ekim 2019

Sizce Türkiye gündemi 35 yılda ne kadar değişir?

Depremden Suriye'ye, enflasyondan yolsuzluklara, son derece hayati konularla boğuşuyoruz. Peki bu daha ne kadar böyle sürebilir?

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TARİH

13 Ekim 2019

'Hashtag' savaşları ve Twitter komandoları

Milliyetçilik eskisi gibi görkemli stat gösterileriyle değil, sosyal medyadaki militarist paylaşımlarla kitleleri efsunluyor

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TARİH

06 Ekim 2019

İstanbul'u terk etmek: Fantezi mi, zaruret mi?

Son Silivri depremi içimizdeki "göçebe" ruhu az da olsa diriltti! Peki pılıyı pırtıyı toplayıp gitmek gerçekten çare mi?

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TARİH

29 Eylül 2019

Sigara kolay da... Asıl depremi yasaklayabilir misiniz?

Son bir haftada yaşadıklarımız gösterdi ki Türkiye artık yönetilmiyor ve hepimizin başının çaresine bakması gerekiyor

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