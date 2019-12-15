Memetcan Demiray

TARİH
15 Aralık 2019
Futbol takımlarımızın Avrupa'da sonuncu olmasıyla Türkiye'nin at ve eşek eti ithal etmesi arasında tuhaf bir bağlantı var sanki...Devamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
Yıllardır devlet eliyle dayatılan 'milliyetçi - mukaddesatçı' ahlakın vardığı noktada çivisi çıkmış ataerkil bir toplum ve sayısız kadın cinayetini görüyoruzDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
İstanbul gibi kadim şehirleri özel kılan, ona "kazandırılan dev eserler" değil, tarihsellik ve yerleşik kültürdürDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
'İslami' kesimin kutlama videoları bize sadece politik ve ekonomik mesajlar vermiyor, aynı zamanda en özel duyguların bile sanal âlemde nasıl 'teşhir nesnesi' haline geldiğini hatırlatıyorDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Göksal Kaya şu sıralar yine çok gündemde... Hayranları onu düğünlerde baş köşeye oturturken kimileri de bu duruma isyan ediyor ve Kaya'nın "yasaklanmasını" istiyor!Devamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Böyle içe kapanmaya devam edersek daha çok ıspanaktan zehirlenir, Diyanet videoları izler, otizmli çocukları yuhalarızDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Bir futbol bilgesi mi, ego ve kibir abidesi mi? Galatasaray Teknik Direktörü'nün her açıklaması bu tartışmayı yeniden alevlendiriyorDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
1996'da çok popüler olan bir web sitesini bugün hatırlamıyoruz bile. Dijital mecralar hızla değişirken gündelik hayatımızı da radikal biçimde dönüştürüyorDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Depremden Suriye'ye, enflasyondan yolsuzluklara, son derece hayati konularla boğuşuyoruz. Peki bu daha ne kadar böyle sürebilir?Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Milliyetçilik eskisi gibi görkemli stat gösterileriyle değil, sosyal medyadaki militarist paylaşımlarla kitleleri efsunluyorDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Son Silivri depremi içimizdeki "göçebe" ruhu az da olsa diriltti! Peki pılıyı pırtıyı toplayıp gitmek gerçekten çare mi?Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Son bir haftada yaşadıklarımız gösterdi ki Türkiye artık yönetilmiyor ve hepimizin başının çaresine bakması gerekiyorDevamını Oku
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