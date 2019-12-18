Karel Valansi

TARİH
18 Aralık 2019
Eylül ayında Aramco tesislerine yönelik saldırı, Suudi Arabistan için bir karar anını tetikledi. O tarihe kadar ABD’nin İran’a yönelik maksimum baskı politikasını destekleyen Riyad, bu beklenmedik saldırı karşısında stratejisini gözden geçirme kararı aldıDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Olduğundan daha sağa ve daha milliyetçi söylemlere kayan Netanyahu'nun açılan dava gölgesi altında, tarihinin en ırkçı, en şiddetli kampanyasını yürüteceğine, ilhak vaatlerinin havada uçuşacağına emin olabilirsinizDevamını Oku
TARİH
15 Kasım 2019
'Bay Güvenlik' olarak da adlandırabileceğimiz, en zor durumlardan bile siyasi manevralarla kurtulmada çok becerikli olduğunu bildiğimiz Netanyahu'nun işine geldiği muhakkak. Ölüm-kalım meselesi söz konusu olduğunda kim Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgilenir kiDevamını Oku
TARİH
08 Ekim 2019
Obama dönemi ABD’nin Orta Doğulu müttefikleri için güvenilir olmaktan çıktığı bir dönemdi. Trump bu kararıyla bu algıyı sadece güçlendirmiş olduDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2019
Görev Netanyahu’ya verildiğine göre oyunun kuralı da tam tersine işliyorDevamını Oku
TARİH
16 Eylül 2019
Yeni hükümet ile birlikte İtalya’nın göçmen politikasında olumlu bir değişim başladıDevamını Oku
TARİH
12 Eylül 2019
AB Brexit hazırlıklarını yaparken, araştırmalar referandumdan beri Brexit’in yarattığı belirsizliğin İngiltere’ye haftada 600 milyon Pounda mâl olduğunu söylüyorDevamını Oku
TARİH
26 Temmuz 2019
Sokak hayvanları ile ilgili olan ve Yeni Akit'te yayımlanan yazı bir anda ırkçılığın en karanlık noktasına ulaşıyorDevamını Oku
TARİH
07 Temmuz 2019
Yaşanan kriz, Rusya’nın hiç uğraşmadan ABD-Türkiye ilişkilerini derin bir krize sürükleyebildiğini gösterdiDevamını Oku
TARİH
28 Haziran 2019
ABD, Rusya ve İsrail’in ulusal güvenlik danışmanları, Netanyahu liderliğinde bir araya geldiDevamını Oku
TARİH
10 Mayıs 2019
ABD’nin hegemonyacı tavrından rahatsız olan ülkeler arttıkça, Washington’a yönelik karşı bloklar da oluşmaya devam ediyorDevamını Oku
TARİH
23 Nisan 2019
"Türkiye ile ilişkiler ise şu an durağan şekliyle seyir ediyor. Ancak Doğu Akdeniz konusu ilişkilerin bir sonraki patlama noktası olarak hazırda bekliyor"Devamını Oku
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