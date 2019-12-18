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Karel Valansi

karelvalansi@gmail.com

TARİH

18 Aralık 2019

Orta Doğu’nun yalnızlığı

Eylül ayında Aramco tesislerine yönelik saldırı, Suudi Arabistan için bir karar anını tetikledi. O tarihe kadar ABD’nin İran’a yönelik maksimum baskı politikasını destekleyen Riyad, bu beklenmedik saldırı karşısında stratejisini gözden geçirme kararı aldı

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TARİH

29 Kasım 2019

Netanyahu’nun savaşı

Olduğundan daha sağa ve daha milliyetçi söylemlere kayan Netanyahu'nun açılan dava gölgesi altında, tarihinin en ırkçı, en şiddetli kampanyasını yürüteceğine, ilhak vaatlerinin havada uçuşacağına emin olabilirsiniz

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TARİH

15 Kasım 2019

Siyah Kuşak Operasyonu

'Bay Güvenlik' olarak da adlandırabileceğimiz, en zor durumlardan bile siyasi manevralarla kurtulmada çok becerikli olduğunu bildiğimiz Netanyahu'nun işine geldiği muhakkak. Ölüm-kalım meselesi söz konusu olduğunda kim Netanyahu'nun yolsuzluk davalarıyla ilgilenir ki

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TARİH

08 Ekim 2019

Erdoğan-Trump görüşmesine dair

Obama dönemi ABD’nin Orta Doğulu müttefikleri için güvenilir olmaktan çıktığı bir dönemdi. Trump bu kararıyla bu algıyı sadece güçlendirmiş oldu

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TARİH

27 Eylül 2019

İsrail’de farklı senaryolar

Görev Netanyahu’ya verildiğine göre oyunun kuralı da tam tersine işliyor

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TARİH

16 Eylül 2019

İlk adım İtalya’dan geldi

Yeni hükümet ile birlikte İtalya’nın göçmen politikasında olumlu bir değişim başladı

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TARİH

12 Eylül 2019

Geri sayım başlamışken

AB Brexit hazırlıklarını yaparken, araştırmalar referandumdan beri Brexit’in yarattığı belirsizliğin İngiltere’ye haftada 600 milyon Pounda mâl olduğunu söylüyor

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TARİH

26 Temmuz 2019

İddialar yalan, ırkçılık baki

Sokak hayvanları ile ilgili olan ve Yeni Akit'te yayımlanan yazı bir anda ırkçılığın en karanlık noktasına ulaşıyor

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TARİH

07 Temmuz 2019

S-400 gölgesinde temmuz ayı

Yaşanan kriz, Rusya’nın hiç uğraşmadan ABD-Türkiye ilişkilerini derin bir krize sürükleyebildiğini gösterdi

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TARİH

28 Haziran 2019

Suriye’nin geleceği Kudüs’ten geçti

ABD, Rusya ve İsrail’in ulusal güvenlik danışmanları, Netanyahu liderliğinde bir araya geldi

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TARİH

10 Mayıs 2019

İran yaptırımları ters teper mi?

ABD’nin hegemonyacı tavrından rahatsız olan ülkeler arttıkça, Washington’a yönelik karşı bloklar da oluşmaya devam ediyor

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TARİH

23 Nisan 2019

Netanyahu nasıl kazandı?

"Türkiye ile ilişkiler ise şu an durağan şekliyle seyir ediyor. Ancak Doğu Akdeniz konusu ilişkilerin bir sonraki patlama noktası olarak hazırda bekliyor"

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