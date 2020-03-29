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T24 Haftalık Yazarı

Işık Özel

iozel@clio.uc3m.es

TARİH

29 Mart 2020

İspanyol gribinden tam yüzyıl sonra aynı tas, aynı hamam

Modern tarihin en büyük pandemisi ve bugüne yansıması; enfeksiyonun pençesine aldığı bölgelerin ortak özelliği, aynı yüz yıl önceki İspanyol gribinde olduğu gibi; nüfusları yoğun, ulaşım ağlarının merkezinde, diğer bölge ve ülkelerle kuvvetli bağlantılarının olması. Ve Akdeniz kültürünün sosyal mesafesizliği…

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TARİH

22 Mart 2020

Karantina günlerinde Madrid

İspanya'da Koronavirüs neden İtalya'dan da hızla yayılıyor, hangi önlemler alınıyor, merkezi yönetim nasıl güçleniyor, dünya düzeni nasıl değişebilir?..

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