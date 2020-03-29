Modern tarihin en büyük pandemisi ve bugüne yansıması; enfeksiyonun pençesine aldığı bölgelerin ortak özelliği, aynı yüz yıl önceki İspanyol gribinde olduğu gibi; nüfusları yoğun, ulaşım ağlarının merkezinde, diğer bölge ve ülkelerle kuvvetli bağlantılarının olması. Ve Akdeniz kültürünün sosyal mesafesizliği…