TARİH
29 Mart 2020
Modern tarihin en büyük pandemisi ve bugüne yansıması; enfeksiyonun pençesine aldığı bölgelerin ortak özelliği, aynı yüz yıl önceki İspanyol gribinde olduğu gibi; nüfusları yoğun, ulaşım ağlarının merkezinde, diğer bölge ve ülkelerle kuvvetli bağlantılarının olması. Ve Akdeniz kültürünün sosyal mesafesizliği…Devamını Oku
TARİH
22 Mart 2020
İspanya'da Koronavirüs neden İtalya'dan da hızla yayılıyor, hangi önlemler alınıyor, merkezi yönetim nasıl güçleniyor, dünya düzeni nasıl değişebilir?..Devamını Oku
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