Esra Yalçınalp

TARİH
20 Şubat 2016
'Rönesans adamı' Umberto Eco aksilikle şakacılığı üslubunda iyi harmanlayan biriydi...Devamını Oku
TARİH
30 Ekim 2015
7 Haziran'dan bu yana partilerin söyleminde çok büyük değişiklik görülmüyor...Devamını Oku
TARİH
28 Nisan 2015
Çalışırken ölmek, sakat kalmak, meslekte iş göremez duruma gelmek istemiyorsak üzerimize düşeni yapmak bizim elimizde.Devamını Oku
TARİH
15 Mayıs 2014
Adalet Arayan İşçi Aileleri şimdi de Soma’da göz göre göre gelen katliamda hayatını kaybedenlere saygı, ailelerine dayanışma ve sorumlularına öfke göstermek için biraraya geldilerDevamını Oku
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