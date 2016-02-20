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Esra Yalçınalp

esra.yalcinalp@gmail.com

TARİH

20 Şubat 2016

Umberto Eco: Başarımın sebebi okura kitabın başından itibaren hakaret etmem

'Rönesans adamı' Umberto Eco aksilikle şakacılığı üslubunda iyi harmanlayan biriydi...

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TARİH

30 Ekim 2015

Seçim bildirgelerinin önyargısız analizi

7 Haziran'dan bu yana partilerin söyleminde çok büyük değişiklik görülmüyor...

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TARİH

28 Nisan 2015

28 Nisan Neden İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmeli?

Çalışırken ölmek, sakat kalmak, meslekte iş göremez duruma gelmek istemiyorsak üzerimize düşeni yapmak bizim elimizde.

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TARİH

15 Mayıs 2014

Davutpaşa’dan Soma’ya İş cinayetlerinde adalet mücadelesi

Adalet Arayan İşçi Aileleri şimdi de Soma’da göz göre göre gelen katliamda hayatını kaybedenlere saygı, ailelerine dayanışma ve sorumlularına öfke göstermek için biraraya geldiler

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