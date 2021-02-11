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Konuk Yazar

Esra Mungan

esra.mungan@gmail.com

TARİH

11 Şubat 2021

Neden kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz?

Karşı koyuşumuz çok inatçı ama keza çok da soğukkanlı, sûkunetli ve uzun soluklu olacaktır. Çünkü söz konusu olan bu ülkenin geleceğidir, şakaya gelmez

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