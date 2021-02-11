Esra Mungan

Diğer
Konuk Yazar
TARİH
11 Şubat 2021
Karşı koyuşumuz çok inatçı ama keza çok da soğukkanlı, sûkunetli ve uzun soluklu olacaktır. Çünkü söz konusu olan bu ülkenin geleceğidir, şakaya gelmez
“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...
"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
Rasim Ozan'dan Hande Sarıoğlu yorumu: Gördüğüm en onurlu tavırlardan biri...
Hande Sarıoğlu'ndan o kişilere: İnsanlığınıza tüküreyim!...
© Tüm hakları saklıdır.