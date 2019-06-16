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T24 Haftalık Yazarı

Deniz Bağrıaçık

denizbagriacik@t24.com.tr

TARİH

16 Haziran 2019

Kızlarının haklarını arayan babalara!

Kişisel olarak, anneler  ve babalar günlerinin  kutlanmasına karşıyım. Tüketim kültürünü pekiştirmesinin ötesinde, annesini , babasını kaybetmiş çocukları ve evlatlarını kaybetmiş aileleri düşündüğümüzde bu günlerin şatafatlı ve zorlayıcı kutlama telaşlarını biraz incitici  buluyorum.

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TARİH

02 Haziran 2019

Kadınların yasını tutmak istiyorum

"Elimizde bıçak, silah, kimi zaman kezzap. Yakıyoruz, yıkıyoruz…Toprakta onlar yatıyor, ama ne hikmetse onları suçlu buluyoruz. "

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TARİH

12 Mayıs 2019

"Bişey olmaz ağbiden”, her şey çok güzel olacağa!

23 Haziran'ın bıçak sırtı geçeceği kesin fakat İslam dininin en kutsal ayında bu kadar dünyevi bir işle uğraşmak, finansal kaygılar yaşamak, seçmenin İmamoğlu’na daha fazla yönelmesine etki edebililir

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TARİH

05 Mayıs 2019

Bergen’den Berfin’e; Erkeklerin şiddeti, kadınların acıları

O yıllarda yaşanan, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, eşitsizliğinin belki de en acı dolu hikayelerinden biridir Bergen’in hikayesi. Magazinleştirerek hikayenin derinliğinde yatan acının sebepleri ayıklanmış bir biçimde basında yankı bulmuştur hep. Kadına karşı şiddet sıradan hale getirilmiş, yüze atılan kezzap adeta tutkunun, sıkılan kurşun ise aşkın bir uzantısında yer almıştır.

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TARİH

21 Nisan 2019

Marc Semo: Notre-Dame hem dinin hem laikliğin sembolüdür

Morallerin pek de yerinde olmadığı Fransa’da Le Monde Diplomatique’ten Marc Semo ile son dönemlerde Paris’te yaşanılanları, Notre-Dame de Paris’nin neyi simgelediğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu süreçlerdeki duruşunu konuştuk

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TARİH

14 Nisan 2019

Katlettiğimiz insanlığımız!

“Evrendeki tüm varlıkların mutlu ve özgür olmasını, kendi düşünce, söz ve davranışlarımın bu mutluluk ve özgürlüğe katkı sağlamasını dilerim”

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TARİH

07 Nisan 2019

Yeni devir: Yanlış bilgi sahibi olarak fikir sahibi olmak

Uğur Mumcu’nun, “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan” bizleri eleştirdiği yılların üzerine, bir de yanlış bilgilerle tehlikeli fikirler sahibi oluşumuzun eklendiğini düşünürsek, tıpkı bir kar topu gibi cehalet sarmalına hapsolacağa benziyoruz

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TARİH

31 Mart 2019

Çok boyutlu yoksulluğun yetimleri

Zanzibar’da yaşayan 8 ailenin çocuklarından ayrılış öyküsü, “Sular Yükselince”, yetimlik durumuna “çok boyutlu yoksulluk” bakış açısıyla yaklaşan bir belgesel  

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TARİH

24 Mart 2019

#Tacizvar

Mısır’da Tahrir Meydanı’nda yaşanılan cinsel taciz ve istismarlar sonrası kurulan Harass Map sitesi; Türkiye’de Özgecan Aslan’ın acı katliamında tanıştığımız #sendeanlat etiketi; Amerika’da #metoo, Fransa’da #balancetonporc etiketleri, kadınların başlarına gelenleri anlatmaları ve onları sinsice vuran suçluluk duygularından arınmaları için çok önemli

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TARİH

17 Mart 2019

Büyüsü bozulmuş bir dünyanın çocukları ne yapar?

Artık kimse rahat, huzurlu değil. Dua ederken, kahve içerken, yolda yürürken hepimiz bitmez tükenmez tehdit altındayız. Gençler, Weber’in deyimiyle “Büyüsü bozulmuş” bir dünyada suni düşmanlıklar üzerinden kahraman olmaya çalışırken en büyük nefretlerin yüzü oluyorlar

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TARİH

10 Mart 2019

Placebo lider, iyiler ve kötüler...

Bilgi ve erdemi güç olarak kılarsak, “kötülere bir şey olmaz” değil, aksine kötülerden hiçbir şey olmaza geçebiliriz

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TARİH

03 Mart 2019

Vezirin rezil, rezilin vezir olduğu yer: Sosyal medya

Sosyal medya çağında, bizlerin “ürün-bireyler” olarak sunulmamızdan dolayı, sağlam bir etik anlayışa sahip olmak ve dikkatli karar vermek, önceki dönemlerden çok daha önemli

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