Deniz Bağrıaçık

TARİH
16 Haziran 2019
Kişisel olarak, anneler ve babalar günlerinin kutlanmasına karşıyım. Tüketim kültürünü pekiştirmesinin ötesinde, annesini , babasını kaybetmiş çocukları ve evlatlarını kaybetmiş aileleri düşündüğümüzde bu günlerin şatafatlı ve zorlayıcı kutlama telaşlarını biraz incitici buluyorum.Devamını Oku
TARİH
02 Haziran 2019
"Elimizde bıçak, silah, kimi zaman kezzap. Yakıyoruz, yıkıyoruz…Toprakta onlar yatıyor, ama ne hikmetse onları suçlu buluyoruz. "Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2019
23 Haziran'ın bıçak sırtı geçeceği kesin fakat İslam dininin en kutsal ayında bu kadar dünyevi bir işle uğraşmak, finansal kaygılar yaşamak, seçmenin İmamoğlu’na daha fazla yönelmesine etki edebililirDevamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2019
O yıllarda yaşanan, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, eşitsizliğinin belki de en acı dolu hikayelerinden biridir Bergen’in hikayesi. Magazinleştirerek hikayenin derinliğinde yatan acının sebepleri ayıklanmış bir biçimde basında yankı bulmuştur hep. Kadına karşı şiddet sıradan hale getirilmiş, yüze atılan kezzap adeta tutkunun, sıkılan kurşun ise aşkın bir uzantısında yer almıştır.Devamını Oku
TARİH
21 Nisan 2019
Morallerin pek de yerinde olmadığı Fransa’da Le Monde Diplomatique’ten Marc Semo ile son dönemlerde Paris’te yaşanılanları, Notre-Dame de Paris’nin neyi simgelediğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu süreçlerdeki duruşunu konuştukDevamını Oku
TARİH
14 Nisan 2019
“Evrendeki tüm varlıkların mutlu ve özgür olmasını, kendi düşünce, söz ve davranışlarımın bu mutluluk ve özgürlüğe katkı sağlamasını dilerim”Devamını Oku
TARİH
07 Nisan 2019
Uğur Mumcu’nun, “Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan” bizleri eleştirdiği yılların üzerine, bir de yanlış bilgilerle tehlikeli fikirler sahibi oluşumuzun eklendiğini düşünürsek, tıpkı bir kar topu gibi cehalet sarmalına hapsolacağa benziyoruzDevamını Oku
TARİH
31 Mart 2019
Zanzibar’da yaşayan 8 ailenin çocuklarından ayrılış öyküsü, “Sular Yükselince”, yetimlik durumuna “çok boyutlu yoksulluk” bakış açısıyla yaklaşan bir belgeselDevamını Oku
TARİH
24 Mart 2019
Mısır’da Tahrir Meydanı’nda yaşanılan cinsel taciz ve istismarlar sonrası kurulan Harass Map sitesi; Türkiye’de Özgecan Aslan’ın acı katliamında tanıştığımız #sendeanlat etiketi; Amerika’da #metoo, Fransa’da #balancetonporc etiketleri, kadınların başlarına gelenleri anlatmaları ve onları sinsice vuran suçluluk duygularından arınmaları için çok önemliDevamını Oku
TARİH
17 Mart 2019
Artık kimse rahat, huzurlu değil. Dua ederken, kahve içerken, yolda yürürken hepimiz bitmez tükenmez tehdit altındayız. Gençler, Weber’in deyimiyle “Büyüsü bozulmuş” bir dünyada suni düşmanlıklar üzerinden kahraman olmaya çalışırken en büyük nefretlerin yüzü oluyorlarDevamını Oku
TARİH
10 Mart 2019
Bilgi ve erdemi güç olarak kılarsak, “kötülere bir şey olmaz” değil, aksine kötülerden hiçbir şey olmaza geçebilirizDevamını Oku
TARİH
03 Mart 2019
Sosyal medya çağında, bizlerin “ürün-bireyler” olarak sunulmamızdan dolayı, sağlam bir etik anlayışa sahip olmak ve dikkatli karar vermek, önceki dönemlerden çok daha önemliDevamını Oku
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