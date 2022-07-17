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T24 Haftalık Yazarı

Demet Cengiz

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TARİH

17 Temmuz 2022

Vakit yok dinlemeye ve demlemeye, salla

Kimsenin tahammülü yok. Herkes "Sadede gel" diyor, "Sadede gel ama en geç sekiz saniye içinde gel!"

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TARİH

10 Temmuz 2022

Doktorları öldürsek de mi saklasak, yıldırsak da mı kaçırsak?

Bir doktorun üzerine mermiler yağdırılan korkunç bir günde bile ortaya çıkıp doktorlardan şikayet edebiliyor insanlar. Doktor kibrinden yakınan, kendi mesleğiyle veya kazancıyla karşılaştıran, nefret kusan, katille empati yapan…

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TARİH

03 Temmuz 2022

Profesyonel kadın katilleri

Hem öldürüyorlar hem de iftira atıyorlar. Katile ve suça empati ile sempati gösterirken mağdurun mağduriyeti bir kez daha arttırılıyor. Üstelik ölüp gitmiş; kendini savunamaz bile

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TARİH

26 Haziran 2022

Nezaket lokması

Hümanist Amerikalı gazeteci, Türkiye'ye gelen tüm yabancıları misafir olarak görmemiz gerektiğini söyleyip Türk arkadaşımla tartışmaya girişiyor. Misafir, diyorum içimden, kim misafir değil ki bu dünyada ama pasaport soruyorlar kapılarda işte!

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