Demet Cengiz

TARİH
17 Temmuz 2022
Kimsenin tahammülü yok. Herkes "Sadede gel" diyor, "Sadede gel ama en geç sekiz saniye içinde gel!"Devamını Oku
TARİH
10 Temmuz 2022
Bir doktorun üzerine mermiler yağdırılan korkunç bir günde bile ortaya çıkıp doktorlardan şikayet edebiliyor insanlar. Doktor kibrinden yakınan, kendi mesleğiyle veya kazancıyla karşılaştıran, nefret kusan, katille empati yapan…Devamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2022
Hem öldürüyorlar hem de iftira atıyorlar. Katile ve suça empati ile sempati gösterirken mağdurun mağduriyeti bir kez daha arttırılıyor. Üstelik ölüp gitmiş; kendini savunamaz bileDevamını Oku
TARİH
26 Haziran 2022
Hümanist Amerikalı gazeteci, Türkiye'ye gelen tüm yabancıları misafir olarak görmemiz gerektiğini söyleyip Türk arkadaşımla tartışmaya girişiyor. Misafir, diyorum içimden, kim misafir değil ki bu dünyada ama pasaport soruyorlar kapılarda işte!Devamını Oku
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