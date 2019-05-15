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Atilla Güner

guneratilla@gmail.com

TARİH

15 Mayıs 2019

Sultanahmetli delikanlı; Babıâli 'Ulvi Baba'sını kaybetti...

Efsane bir muhabir, şahane bir adamdı, 80 yıllık ömrünün 50 yılını aldı gazetecilik...

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TARİH

10 Temmuz 2017

Maltepe’ye kimler koştu, oradan nasıl ayrıldılar?

Üniversiteli apolitik gençler, hocalarının ‘bilinmeyen nedenle’ gözaltına alınmasına tepki için Maltepe’ye gelmişti...

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TARİH

06 Temmuz 2017

Gaziantep'teki "Arap Defol" diyen duvar yazısı ne anlatıyor?

"Peki sizin yüreğinizden ne geçiyor?"

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TARİH

17 Haziran 2017

Erdoğan'ın Hans ve George ile yolculuğu: Nereden, nereye?

Dün, ulaşılması gereken hedefin adıydılar

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TARİH

15 Haziran 2017

Berberoğlu’na 25 yıl veren heyetteki üye, 10 ay önce hâkim oldu

Bu çok ciddi kararın altında, hangi imzalar var. Türkiye’nin bunu da bilmeye hakkı yok mu?

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TARİH

14 Haziran 2017

Köşelerde günün konusu 'damat' tahliyeleri: Kim, ne yazdı?

"Bu iş vicdanları yaraladı"

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TARİH

13 Haziran 2017

Erdoğan canlı yayında; Ahmet Hakan'ın zor anları ve Canan Barlas'tan 'kötü haber' anonsu

"Önyargılardan uzak, evrensel yayıncılık ilkeleriyle hareket etmeyi özendirecek kamusal yaklaşımlara ihtiyaç var"

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TARİH

11 Haziran 2017

Sizce, pazar gazetelerinden Türkiye neleri öğrendi?

Gazetelerde dişe dokunur özel haberler maalesef az...

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