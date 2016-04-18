Ali Yurttagül

TARİH
18 Nisan 2016
Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da tartışılan tek konu Erdoğan...Devamını Oku
TARİH
05 Nisan 2016
PKK, Özal'ın uzattığı eli tutmadığı için en küçük siyasi çözüm fırsatını kaçırmak istemiyorDevamını Oku
TARİH
24 Mart 2016
Türkiye'nin bir aktörlü politika sahnesi ile hiç ciddiye alınır değil...Devamını Oku
TARİH
22 Mart 2016
'Molenbeek' Paris saldırısı ile gündeme oturmuştu, Brüksel saldırısı ile iyice mercek altına alınacağından şüpheniz olmasın...Devamını Oku
TARİH
21 Mart 2016
Vize kararı Türkiye'ye Avrupa kapılarını açtığı için iyi bir gelişme, mümkün ve olumlu...Devamını Oku
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