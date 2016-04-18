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Ali Yurttagül

ayurttagul@gmail.com

TARİH

18 Nisan 2016

“Erdoğan/Böhmermann” dosyası

Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da tartışılan tek konu Erdoğan...

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TARİH

05 Nisan 2016

Oslo ve Dolmabahçe’nin önemi

PKK, Özal'ın uzattığı eli tutmadığı için en küçük siyasi çözüm fırsatını kaçırmak istemiyor

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TARİH

24 Mart 2016

Antep, Paris, Brüksel

Türkiye'nin bir aktörlü politika sahnesi ile hiç ciddiye alınır değil...

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TARİH

22 Mart 2016

Brüksel’de 'Değirmen Deresi' ve terör

'Molenbeek' Paris saldırısı ile gündeme oturmuştu, Brüksel saldırısı ile iyice mercek altına alınacağından şüpheniz olmasın...

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TARİH

21 Mart 2016

Çocuklar, vize Erdoğan’a rağmen kalkıyor!

Vize kararı Türkiye'ye Avrupa kapılarını açtığı için iyi bir gelişme, mümkün ve olumlu...

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