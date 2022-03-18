Muhlis Berberoğlu: İbrahim Kalın’la bağlama çaldım diye linç edilmem çok büyük faşistlik

T24 Video



Müzisyen Muhlis Berberoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın evinde müzisyen Erkan Oğur ile birlikte bağlama çaldıkları video kaydına ilişkin olarak yöneltilen eleştirileri yanıtlarken, "siyaset değil müzik yapmayı tercih ettiğini" söyledi. "İbrahim Kalın ile bağlama çaldım diye linç edilmem bence çok büyük bir faşistlik” diyen Berberoğlu, İbrahim Kalın'ın klibinde de çalan usta müzisyen Erkan Oğur'un açıklamaları için de, "Erkan abinin verdiği cevaba kesinlikle katılmıyorum, çok büyük bir faciaydı o, riyakârlık" görüşünü dile getirdi.

Muhlis Berberoğlu, bağlama ile yolculuğu ve müzik çalışmaları konusunda T24 ekranında Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı. En son Sinan Cem Eroğlu ile Hamburg’da kaydettiği Edremit’in Gelini türküsünü dinleyicileriyle paylaşan Berberoğlu, Hicaz Açış-Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme türküsünü de geçtiğimiz günlerde yayınladı. Berberoğlu, sıradaki kayıtlara dair de ilk ipuçlarını bu sohbette verdi.

Kendine özgü bağlama çalma tarzıyla türküleri yorumlayan müzisyen Berberoğlu, metodu, üstat tanımı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın evinde kaydedilen videoya ilişkin olarak da açıklamalar yaptı.

Erkan Oğur ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği türkünün klibinde enstürman çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, gelen tepkiler üzerine Nisan 2021'de şu açıklamayı yapmıştı:

“Ben sadece müzikle ilgili bir yaklaşımla ve İbrahim Kalın'ı bağlama seven, halk müziğiyle ilgili birisi diye hissettiğim için birkaç müzisyen arkadaşın ricası üzerine kopuzumla eşlik ettim. Düzenleme yapmadım. Öylesine bir stüdyo işiydi, benim için ondan öte bir şey değildi. Söz konusu proje üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Ne çaldığımı bile unuttum.

İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim.”

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