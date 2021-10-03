Galatasaray son nefeste kazandı

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı nefesleri kesti! Gollere, tartışmalı pozisyonlara, penaltıya ve kırmızı karta sahne oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 90+11. dakikada Morutan'ın golüyle 3-2 kazanmayı başardı.

Süper Lig’in 8. haftası süper bir maçla sona erdi! Çaykur Rizespor ile Galatasaray’ın karşılaşmasında 5 gol, kırmızı kart ve penaltı çıktı. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadelenin 5. dakikasında Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor ise 17. dakikada Joel Pohjanpalo ile cevap verdi. Golden sonra sarı-kırmızılı futbolcular, Berkan’a faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz etse de VAR’dan sonra da karar değişmedi.

Maçın başında geriye düşen Çaykur Rizespor 26. dakikada Finli forvetiyle bir kez daha topu filere gönderip 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarıya Halil ve Ömer Bayram’ı alarak başlayan Fatih Terim, 72. dakikada da Feghouli yerine Kerem’i oyuna aldı. Galatasaray’ın beklediği beraberlik golü 75’te geldi. Mostafa Mohamed ceza sahasındaki vuruşuyla skoru 2-2 yaptı.

86. dakikada Galatasaraylı Berkan Kutlu büyük hatası sonrasında hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor’un penaltısında topun başına geçen Boldrin, topu dışarı attı!

Duraklama dakikalarında iki takım da gol pozisyonları yakaladı ancak değerlendiren takım Galatasaray oldu. 90+11. dakikada Diagne’nin sağ kanattan taşıdığı top Galatasaray’a galibiyet golünü getirdi. Diagne rakiplerinden sıyrılıp arka direkte bomboş olan Morutan’a pasını aktardı. Rumen futbolcu kariyerinin en rahat gollerinden birini atarak takımını 3-2’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından ligde galibiyeti bulunmayan tek takım olan Çaykur Rizespor 1 puanda kalırken, Galatasaray da haftayı 14 puanla 8. sırada tamamladı.

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Stat: Çaykur Didi Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 61 Tarık Çetin), Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel (Dk. 85 Alberk Koç), Dokovic, Dabo, Sabo (Dk. 62 Bolasie), Umar (Dk. 62 Phiri), Boldrin (Dk. 90+5 Deniz Hümmet), Pohjanpalo Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 90+1 Morutan), Mohamed (Dk. 90 Diagne) Goller: Dk. 5 ve 75 Mohamed, Dk. 90+11 Morutan (Galatasaray), Dk. 18 ve 25 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) Kırmızı Kart: Dk. 86 Berkan Kutlu (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 37 Sabo, Dk. 58 Selim Ay, Dk. 67 Bolasie, Dk. 90+5 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor) Dk. 32 Alpaslan Öztürk, Dk. 40 Muslera, Dk. 42 Mohamed, Dk. 65 Ömer Bayram (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları

5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.

45+5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına Mohamed'in ön direkte plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

56. dakikada Pohjanpalo'nun yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda sağ ayağı ile sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine ara pasında Halil Dervişoğlu'nun Selim Ay'dan kurtulduktan sonra kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı.

75. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sol taraftan Ömer Bayram'ın ceza sahası içerisine ortasında, Muhamed boş pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-2.

78. dakikada sol taraftan Cemali Sertel'in uzun taç atışında Dokovic'in arkaya çevirdiği topa Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda, kaleci Muslera çizgi üzerinde ayağı ile meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada Çaykur Rizespor penaltı vuruşundan faydayanamadı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+9. dakikada Phiri'nin ara pasında ceza sahası içerisine giren Pohjanpalo'nun vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

90+11. dakikada Diagne'nin sağdan ceza sahsı içerisine ortasında, arka direkte Morutan topu boş kaleye gönderdi: 2-3.

Karşılaşma, sarı kırmızlıların 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.