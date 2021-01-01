Kılıçdaroğlu: Kadınlar hangi partide siyaset yapacaklarına kendileri karar verir; özür dile Erdoğan!

Neler yaşandı? Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, katıldığı bir programda türban hakkında konuşarak, "Ben türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var" dedi. TIKLAYIN: Fikri Sağlar: Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Sağlar'a yanıt verirken CHP'yi de hedef alarak şu açıklamayı yaptı: "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" TIKLAYIN:Erdoğan'dan 'Fikri Sağlar' açıklaması: Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ı özre davet etti: "Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. Ne demek vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır"

ise Erdoğan'ı özre davet etti: "Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. Ne demek vitrin mankeni? Dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ben Erdoğan’ın bütün başı örtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır"

TIKLAYIN: Kılıçdaroğlu: Erdoğan başörtülü kadınlardan açık ve net özür dilemeli