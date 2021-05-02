Galatasaray, Gençlerbirliği'ni iki golle geçti; zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada, hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Mücadelenin kazananı, 2-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44'te Halil Dervişoğlu ve 53'te Emre Akbaba kaydetti.

TIKLAYIN - Gençlerbirliği-Galatasaray maçından kareler

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 1999 doğumlu Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Emre Akbaba da ligde bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, puanını 75'e yükseltti.

Ligde üst üste ikinci kez mağlup olan Özcan Bizati'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği ise 35 puanda kaldı.

Galatasaray, 8 Mayıs Cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.